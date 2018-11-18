اللبنانية الأولى رعت في قلعة راشيا حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة أجمل ملصق اعلاني يحاكي الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال

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رعت اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة أجمل ملصق اعلاني يحاكي الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، التي نظمتها لجنة مهرجانات راشيا وجمعية محترف الفن التشكيلي بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الجامعات والمناطق اللبنانية، وذلك في رحاب قلعة الاستقلال في راشيا، وبحضور حشد من ابناء المنطقة تقدمهم قائمقام راشيا نبيل المصري، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وقائد موقع راشيا في الجيش اللبناني العميد حمد حيدر، والسيدة وفاء فيصل الداود، والسيد فادي طلايع ممثلا النائب وائل ابو فاعور، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورجال الدين، وفاعليات اجتماعية وهيئات شبابية وتربوية وجمعيات اهلية.

وقبيل انطلاق الاحتفال، جالت اللبنانية الاولى على الغرف التي اعتقل فيها رجالات الاستقلال ابان الاستعمار الفرنسي، واطلعت على المعالم الاثرية والتاريخية للقلعة حيث استمعت الى شروح من مختصين.



وحيَّت السيدة عون تنظيم مثل هذه المبادرات الوطنية، وخصوصاً المتعلقة بذكرى الاستقلال التي تشكل محطة فخر واعتزاز في قلوب اللبنانيين، مشيرة الى ضرورة احياء معاني الاستقلال في قلوب الشباب، وتذكيرهم بالتضحيات التي قدمت من أجل التخلص من الانتداب، وكل انواع المس بحرية الوطن، وسلامة أراضيه.



كلودين عون روكز

واستهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني الذي قدمه طلاب المدرسة اللبنانية الكندية، تلته كلمة عريفة الاحتفال السيدة ميشلين مسعد، ثم كلمة السيدة كلودين عون روكز التي دعت الى التطلع معاً صوب المستقبل، والتركيز على جمال لبنان وطاقاته البشرية والتكاتف من أجل الحفاظ على حقوق اللبنانيين بالتساوي، ونشر ثقافة الاحترام " لنتخطى الصعاب والتحديات التي نواجهها منذ الاستقلال الى اليوم".

واضافت: "تبقى الثقافة والشعور بالانتماء حجر الاساس لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة واوطان تعرف كيف تحافظ على استقلالها وشعوب منفتحة وطموحة". ولفتت إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى تقوية روح الانتماء لدى الطلاب، والاضاءة على الجانب الثقافي والفني والابداعي لدى الشباب اللبناني.



وختمت السيدة روكز بالقول: "الطلاب صوروا الوطن الذي يحلمون به وجسدوا الاستقلال الحقيقي على طريقتهم، وابدعوا من خلال تصاميم تجعلنا نتفاءل بغد أفضل وببلد أفضل"، متمنية أن يحقق الشباب انجازات ثقافية وفكرية وابداعية في وطنهم، ليصنعوا مستقبل لبنان السيد والحر والمستقل والنظيف والمنظم الذي يشبههم.



رئيس بلدية راشيا

بعدها، ألقى رئيس بلدية راشيا بسام دلال كلمة رحب في بدايتها باللبنانية الاولى، وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يسعى ويعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، ويحرص على الحوار وبناء جسور التفاهم والتواصل بين اللبنانيين، ويشهر سيف الاصلاح بوجه الفساد والفاسدين، منوها بفكرة المسابقة التي شكلت مساحة تلاق بين شباب لبنان حول فكرة وطنية جامعة.



رئيسة لجنة مهرجانات راشيا

ثم القت رئيسة لجنة مهرجانات راشيا المنظمة للمسابقة السيدة ليليان جامو معلولي كلمة شكرت فيها اللبنانية على رعايتها المسابقة، لافتة الى ان الغاية من هذا النشاط تعريف شباب لبنان على تاريخهم، وتثبيت مدينة راشيا على الخريطة السياحية وتسويقها. وحمَّلت معلولي السيدة الاولى دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور احتفال الاستقلال الذي يقام في قلعة راشيا كتقليد سنوي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني كل عام.



الجوائز من بنك عودة

وكانت بعدها كلمة للسيدة كريستيان عودة باسم بنك عودة الذي قدم جوائز مالية للطلاب الثلاثة الاوائل، اكدت فيها ان دعم مثل هذه الانشطة الوطنية يهدف الى اظهار صورة لبنان كبلد مميز بثروته البشرية والتراثية والفنية الابداعية. ثم تحدث رئيس محترف الفن التشكيلي الفنان شوقي دلال، شاكرا للبنانية الاولى اهتمامها وحضورها ورعايتها لهذا النشاط الوطني الذي جمع شباب لبنان حول فكرة الاستقلال ومعانيها الوطنية السامية.



وختاما قدمت اللبنانية الاولى الجائزة الاولى للطالبة كريستيل خوري، وهي بقيمة ثلاثة آلاف دولار اميركي، فيما قدمت اللجنة المنظمة والسيدة عودة الجائزة الثانية للطالبتين جورجيا لبكي وميرا خوري بقيمة ألفي دولار اميركي، في حين حل ثالثا الطالب احمد مظلومن ونال جائزة بقيمة ألف دولار أميركي.



وشرح الفائزون الابعاد التعبيرية للرسومات التي تركزت حول الاستقلال باسلوب فني مميز لاقى استحسان الحضور.



وقدَّم أخيراً رئيس بلدية راشيا درعا تقديرياً للبنانية الاولى، ومنحوتة صخرية ترمز للاستقلال لرئيس الجمهورية، اضافة الى دروع تقديرية للهيئة المنظمة وللسيدة كلودين عون روكز.