الراعي اتصل بالرئيس عون وتمنّى النجاح للوزير باسيل

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اجرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي اتصالا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضعه في اجواء زيارته الى الاعتاب الرسولية في روما. وهنأه بعيد الاستقلال، متمنيا ان يكون تشكيل الحكومة هدية الاستقلال للبنانيين.

كما، هنأ الراعي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المصالحة، وقال: "المصالحة عمل كبير وهي من اعظم الامور لطي الصفحة والمضي الى الامام".

وقال من مطار بيروت قبيل مغادرته الى روما: "البلد لم يعد باستطاعته تحمل هذا الشكل من التسويف". وتمنى لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل النجاح في مهمته المكلف بها من قبل رئيس الجمهورية.