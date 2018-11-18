طقس لبنان.. ترقبوا تحوّلاً كبيراً بدرجات الحرارة!

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أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على "فيسبوك": "يمارس كل من المرتفع السيبيري والمرتفع الشبه مداري نشاطهما نحو الغرب، الأوّل يوجّه تياراته الجليدية نحو اوروبا والثاني يوجّه رياحه الدافئة نحو الشرق الأوسط وشمال مصر وليبيا حيث سيتلاقيان فوق البحر المتوسط ما يساهم بارتفاع حاد وقياسي بنسبة الرطوبة، فتتشكل منخفضات جوية عاصفة ستضرب ايطاليا واليونان ووسط اوروبا وتتحوّل الى مثلجة بسبب الرياح السيبيرية الباردة، ومن ثم ينحرف قسم منها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط منتصف الأسبوع المقبل فتعود الأمطار نحو لبنان وسوريا وفلسطين والأردن".



نعم سيكون للشرق الأوسط حصة كبيرة من لعبة المرتفعَين اللذين سيسبّبان العواصف جنوب اوروبا بسبب تمدد المرتفع الآزوري بقيم ضغط عالية 1032hpa نحو وسط القارة، فيدفع كل هذه الخيرات نحو جنوب تركيا ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن، اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل،

طقس يوم الإثنين: يبسط المرتفع الشبه مداري، حالياً، قيمه المرتفعة على لبنان ويوجه الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة نحو المنطقة، ليصبح الطقس مشمساً ودافئاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستسجّل:

على الساحل: 26/19

على الجبال 1200 متر: 21/9

في البقاع: 21/8

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كلم في الساعة

الرطوبة: بين 50 و 75%

الضغط الجوّي: 1019hpa".