بالأسماء - اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيروت

A + A -

اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيروت التي تجرى اليوم الأحد 18 تشرين الثاني هي لائحة "النقابة للجميع" التي تضم الدكاترة:



جورج عون لمركز نقيب - مرشح الجامعة اللبنانية

رالف زرازير - تيار وطني حر

منصور شنتيري - تيار وطني حر

عبدالله بخاري - جمعية المشاريع

سامر الرفاعي - تيار مستقبل

مارون بو كرم - قوات لبنانية

الياس يزبك - قوات لبنانية

عاطف نهرا - شيوعي

تقاعد: كابي صادق، هشام كعكي، اسعد عواضه

تعاضد: ماري كلود خوري سركيس، حسين حسان

تأديبي: هشام بدران، زهير كبه

نطلب من جميع أطباء الأسنان الملتزمين والمناصرين التصويت بكثافة.