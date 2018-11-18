بالأسماء - اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيروت

A+
A-
اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيروت التي تجرى اليوم الأحد 18 تشرين الثاني هي لائحة "النقابة للجميع" التي تضم الدكاترة:
جورج عون لمركز نقيب - مرشح الجامعة اللبنانية
رالف زرازير - تيار وطني حر
منصور شنتيري - تيار وطني حر
عبدالله بخاري - جمعية المشاريع
سامر الرفاعي - تيار مستقبل
مارون بو كرم - قوات لبنانية
الياس يزبك - قوات لبنانية
عاطف نهرا - شيوعي
تقاعد: كابي صادق، هشام كعكي، اسعد عواضه
تعاضد: ماري كلود خوري سركيس، حسين حسان
تأديبي: هشام بدران، زهير كبه
نطلب من جميع أطباء الأسنان الملتزمين والمناصرين التصويت بكثافة.