"حكايا لطفل كبير" لمازن عبّود في جامعة الحكمة

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رعى رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر في جامعة الحكمة، ندوة حول كتاب"حكايا لطفل كبير" للأستاذ المحاضر في الجامعة عضو لجنة إدارة حصر التَّبغ والتَّنباك مازن عبّود، والذي يعود ريع توقيع الكتاب لدعم نشاط جمعيّة "لقاء العمرين"، شارك فيها، إلى راعي الإحتفال، الوزير السابق روني عريجي ورئيس الجامعة الخوري خليل شلفون والأديب والشاعر الزميل حبيب يونس والفنان جورج خبّاز، وحضرها نوّاب حاليون وسابقون وممثلو هيئات روحيّة وثقافيّة وفكريّة وسياسيّة وإعلاميّة وآكاديميّة وعسكريّة وحزبيّة ونقابيّة ومهتمون.

الخوري خليل شلفون.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب وتعريف للسيدة صفاء عبّود، ألقى الخوري شلفون كلمة جاء فيها:

من جامعة الحكمة إلى جمعكم النّخبوي هذا تحية وترحيب...

والحكمة للحكماء هي كما لأبنائها الحكمويين، لأهل المعارف كما لطالبيها، مشرّعة الأبواب والقلوب، يجدون فيها صورتهم، ويسمعون صدى صوتهم، ويقرأون بعض هويتهم والكثير من رؤاهم والتطلعات.

ولا غرابة... فالجامعة المقيمة في تاريخ هذا الوطن، منذ قرن ونصف قرن تقريباً، شاهدة مزمنة على أصالة المبادئ وانثقافها في الجماعة، تعيشها ومواطنيها، تبشّر بها وتنشرها إرثاً حضارياً عزيزاً متمدداً على مساحة الوطن وعلى مدى العقود.

إنها القيم الوطنية والثقافية والأخلاقية التي تجعل الجامعة أكثر تكاملاً وأشدّ تفاعلاً مع المجتمع فيترسخ التزامها بالوطن ومثقفيه ويتعزّز تضامنها مع أصحاب الرأي فيه ومع أهل القلم وأصدقاء الكتاب.

على هذه الثوابت أستند الحين مرحبا ومهنئا بالمولود الجديد الذي نحتفي به اليوم (حكايا لطفل كبير)، وقد حمل إلينا، على تواضع عنوانه، دروساً بالغة وبليغة في شتى القضايا والمواضيع التي تطال الوجود وأسرار الحياة.

هذا الكتاب، المشبع دروساً وخواطر وتأملات وجدانية، صادر عن روح مؤمنة بالله وبتدابيره، عاشت التجارب والاختبارات، وكانت أشبه بأغصان السنديان، المتجذرة في تراب دوما، تستقبل في عبابها الريح وتتمايل أوراقها مع دغدغات النسيم، وتبقى هي هي، في تواضعها كبر، وفي رسوخها شموخ، عاصية على الوقوع في مطبات الأزمنة ومتغيّرات الظروف.

تحية إلى مازن عبود الكاتب والروائي، المهندس الزراعي، إبن الأرض والعالِم بأسرارها والمتخصص أيضاً في الإدارة والتنمية، وهو من خبرها في المنظمات الدولية وفي المهام المحلية وفي التعليم الجامعي حيث لطلاب جامعتنا من علمه وثقافته حظوة وإن محدودة.

مؤلفه هذا - وهو السادس في عائلة نتمنى لها نمواً مستداماً -هو أكثر من حوار بين جيلين، بل انه حوار الأجيال وحديث العقل والقلب والضمير، فيه من الفلسفة واللاهوت، ومن الشعر والأدب، ومن التساؤلات والإجابات، ومن اليقين والرجاء وقد حملت صفحاته المكتنزة كنوزاً من الحكم والحقائق ينقلها إلى ولده وإلى القارئ، وبطبعها على صفحات الحياة لئلا تتجاوزها يوميات الناس ويتخطاها الزمن.

في تلك الصفحات عودة إلى الضيعة، وحنين إلى زمن البركة (ص 66-67) ، وحضور دائم في الميلاد والغطاس ( 81-82) و"صلاة يصليها بلا ألفاظ وكلمات" (113) و"قيامة تتجدد بالقديسين" (112)، وصورة "قبر فارغ" آتية من القدس " تلك الفتحة المكانية التي نعتقد أننا ننظر من خلالها إلى السماوات" (114)، وهي مدينة سلام لا نريد له أن يزول "لئلا يزول وجه الرب عن الأرض" – بحسب قوله (119)، وحرية هي في حقيقتها "تحرر تدعوك إلى إفراغ ذاتك من الأنا" (29)، وإلى العطاء والخدمة حيث " لا يسر الإنسان إلا إذا وجد لكيانه معنى، ومعنى حياتك لا يكتمل إلا بخدمة غيرك ومجتمعك وناسك والتحسس بمشاكلهم"- كما كتب مخاطباً ولده وأترابه..

إنها عّينات مما حملته صفحات هذا المؤلَّف، ومما عكسه فكر المؤلف وإيمانه والتزامه بالقيم التي "إن سقطت تسقط قيمة الإنسان الوجودية" –كما كتب- وإن ترسخت فينا ونمت جعلتنا أقرب إلى الله وهو مالئ الأزمنة وسيد التاريخ...

فإلى المؤلف شكر مضاف ومضاعف، أنقله باسم الجامعة التي تسعد بكتاب قيّم يحتل مكانه على رفوف مكتبتها، متمنياً له المزيد من العطاء، فأرضنا عطشى، نخشى عليها من الجفاف، وكلنا في كنيستنا، كما في الوطن، نعيش زمن الإنتظار.



الشاعر حبيب يونس

وألقى الشاعر والأديب الزميل حبيب يونس كلمة أستهلها بتهنئة الرئيس السابق للجامعة المونسنيور كميل مبارك بالوسام الرئاسي الذي علّقه على صدره رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وقال فيها:

أسعد الله حكايا الوجوهِ المشرقات،

أسعد الله قناديلَ الطُّفولة الدَّائمة في كلِّ نفس...



أوَّلَ مرَّة اعتليتُ مِنبر مازن، كانت على قرميد دوما، لأحاكي قرميد ذاكرتِه حيث وقَّع كتابًا.

وذي العشيَّة، أجدني يعتلي مازن قلبي، ليلقي عليه تبعاتِ الدُّنيا، كأنَّنا المَنْكِبان الوحيدان، العارفان بثقَلِ الحمل، والقادران على رفعه.

لم أقرأ كتابًا. قرأتُ وجعًا. لم أتصفَّحْه، تصفَّحت قلقًا. لكنَّني لم أَفْرغ منه إلَّا على أمل ورجاء.

سأحذِف ممَّا كتبت على الغلاف الخلفيِّ للكتاب الَّذي به نحتفي "حكايا لطفل كبير"، كلمةً واحدة، فرَضها تواضعُ مازن عليَّ.

أنا لا أدَّعي... بل أجزُم، شئتَ يا ابن عبُّود أم أبيت، أنا أجزم أن:

ليس ما بين أنيس فريحة ومازن عبُّود فرق شاسع، إلَّا في الزَّمن.

"إسمع يا رضا" لفريحة، كان وصايا أبٍ لابنه أن حافِظ على أصالة العادات اللُّبنانية والتَّقاليد، في دراسة اجتماعيَّة عن القرية وأهلها، تضمَّنتها الحكاية.

"حكايا لطفل كبير" لعبُّود، وبعد خمسة عقود على الحكاية الأمِّ، وصايا من أب لابنه ديمتري، وأترابه، لئلَّا تضيعَ تلك الأصالة وسط المدنيَّة المتوحِّشة الَّتي تكاد تقضي على قيمٍ كان "رضا" يحفظها عن ظَهر قلب.

وعليه... "إسمع يا ديمتري"؟

وما لم تخطَّه ريشةُ مازن نثرًا، تولَّيته عنه، وباسمِه شعرًا... فاسمع يا ابن مازن، ويا جميعَ أترابِه... اسمعوا. واسمع أنت أنت بالذات يا مازن:

أَمْسِ...كَانَ الْقِرْمِيدُ سَقْفَ الْحَكَايَا

حِينَ "دُومَا" عَرْشُ الْمَدَى... وَالْحَنَايَا،

حَمَلَتْنِي إِلَى فَضَاءٍ نَقِيٍّ

وَلَهَا قَدْ كَنَزْتُ صِدْقَ النَّوَايَا

وَإِلَيْهَا قَرَّبْتُ كُلَّ نُذُورِي

وَبِهَا أَتْمَمْتُ امْتِحَانَ الْوَصَايَا.

مَرَّ بِي الْعُمْرُ وَالزَّمَانُ عَصِيٌّ

لَمْ تَكُنْ تَبْكِي فِيَّ إِلَّا الْعَشَايَا

فَإِذَا، ذَاتَ دَمْعَةٍ، هُمَّ قَلْبِي

خِلْتُهَا أَمْطَرَتْ جَمِيعَ الْخَطَايَا...

طَارَ عُصْفُورٌ عَنْ غُصَيْنٍ مُتْعَبٍ

وَعَلَى قَلْبِي حَطَّ... خِلْتُ فَتَايَا

مِثْلَهُ لَا جَنَاحَ يَعْلُو بِهِ، لَا

أُفْقَ يَحْمِي، إِلَّا دَمِي وَ"صَفَايَا"

فَارْتَجَلْنَا الْقَلْبَيْنِ صَفْقَ جَنَاحٍ،

شُغُفُ النَّبْضِ حِضْنُهُ وَالزَّوَايَا.

وَلَدِي... لَا خُيُولَ عِنْدِي فَأُهْدِي،

لَا وُفُورُ الْمَالِ الْكَثِيرِ مُنَايَا،

وَحْدَكَ الْكَنْزُ... وَالْحَيَاةُ جِرَاحٌ

مَنْ لِرَتْقِ الْجِرَاحِ، قُلْ لِي، سِوَايَا؟

وَلَدِي... كَمْ خَشِيتُ عَلَيْكَ ضَيَاعًا

غَابَةٌ يَوْمُنَا، وَنَحْنُ الضَّحَايَا

كُلُّ وَحْشٍ فِيهَا رَبِيبُ زَمَانٍ

جَعَلَ الْأُمْنِيَاتِ فِينَا سَبَايَا

وَالْأَمَانِي، يَا فِلْذَتِي، مُورِقَاتٌ

كَرَبِيعٍ مِنْهُ تَضُوعُ الْعَطَايَا

فَهَلِ الْوَحْشُ إِنْ تَمَادَى، يَقِينَا

شَرَّهُ، وَهْوَ يَعْتَلِينَا مَطَايَا،

أَمْ نُحَاكِي الزَّمَانَ وَقْفَةَ حَقٍّ

نَفْضَحُ السِّرَّ، جَهْرَةً، وَالْخَبَايَا.

وَلَدِي... كَيْفَ لِي، إِذَا لَاحَ وَحْشٌ،

وَاسْتَفَاقَتْ مِنِ اخْتِبَاهَا الْخَفَايَا،

وَلَدِي... أَلَّا أَمْشُقَ الْعُمْرَ سَيْفًا

أَقْطَعُ الْأَفْعَى رَأْسَهَا... وَالرَّزَايَا؟

ثُمَّ بِالشَّمْعِ الْأَحْمَرِ، الْغَابُ يَدْعُو،

أَخْتِمُ الْآنَ الْآنَ سُوقَ الْبَغَايَا

لِيَعُودَ الْغَابُ الظَّلِيلُ مَلَاذًا

لِعَصَافِيرَ رَفْرَفَتْ فِي الْغَدَايَا...

كُنْتَ، إِنْ مَرَّةً سَأَلْتَ، تَرَانِي

فِي جَوَابِي، مُكَابِرًا فِي بُكَايَا

أَسْتَمِيحُ الْجُفُونَ عُذْرًا، لِأَنِّي

أَدْمُعِي خَجْلَى فِي حُضُورِ الْبَرَايَا...

شِلْتُ مِنْ "دُومَا" زَيْتَ مِحْبَرَتِي، لَمْ

أَمْشِ إِلَّا وَالْمُسْتَحِيلُ خُطَايَا

وَمَشَتْ رِيشَتِي مَعِي، وَيَدِي كَمْ

فَصَّلَتْ أَحْلَامَ الْمَسَاءِ هَدَايَا

لَكَ... عَلَّ الضُّحَى يُفِيقُ كَمَنْ مِنْ

وَجْهِكَ الصَّافِي اسْتَلَّ صَفْوَ الْمَرَايَا.

وَلَدِي مَا كَتَبْتُ إِلَّا حَنَانِي

وَبِهِ مَا رَفَأْتُ غَيْرَ عُرَايَا

يَا كَبِيرًا عَلَى الْحَكَايَا جَمِيعًا

كُنْتَ لِي إِبْرَتِي وَكُنْتَ الثَّنَايَا

بِسِوَى حُلْمِكَ الْمُوَشَّى الْتِمَاعًا

لَمْ أَكُنْ، كَيْ أَخِيطَ، إِلَّا بَقَايَا

فَإِذَا بِي خِيطَانُ ثَوْبٍ جَدِيدٍ

كُلُّ خَيْطٍ فِيهِ غَدٌ وَحَكَايَا...

هذه قصيدتي تلوتها، وبعبِّ هذا المساء خبَّأتها... مذيَّلة بـ "مُبارك" لكَ ولنا كتابُك "حكايا لطفل ٍكبير". شكرًا مازن عبود.

الفنان جورج خبّاز

والقى الفنان جورج خبّاز كلمة جاء فيها:

شكرا معالي الوزير الصديق ريمون عريجي على مشاركتك التي نفتخر بها. انت وزير مثال، جعلت وزارة الثقافة وزارة سيادية في بلد لم تعد اولياته الثقافة.

بفضول كبير قرأت كتاب صديقي مازن عبّود. وذلك بعد عدة لقاءات معه في بلدتي الحبيبة البترون. كنت اعلم باني سأقرأ كتابا قيما بتوقيع شخصية شفافة روحانية مازالت متمسكة بمبادئ وقيم اخلاقية وبعادات وتقاليد اصبحت شبه منقرضة في زمننا الحالي.

ولكن المفاجئة كانت كبيرة لما رأيت نفسي امام اسطر حيكت بمزيج من المشاعر والادب والروحانية والتعلق بالجذور، وتوريثها للمستقبل المتمثل بالبطل الحقيقي والافتراضي في آن، للحفاظ على ما جاء من خوف وقلق وهواجس وجدليات انسكبت في هذه الوصية الكبيرة لابنه. فصرت في حيرة تحليلية من التأكد حينا بانّ العزيز مازن يوجه رسالته لابنه من خلال الناس، او تارة يوجه رسالة للناس من خلال الناس. وما ادهشني فعلا هو قدرته الروائية على شدي كقارئ، دون الافلات من ايقاع الكتاب الذي رسم بطريقة صادقة عفوية تزيتها المشاعر الرقيقة.

فكتابك "حكايا لطفل كبير" لا يحتاج الى جهد في التحليل. فهو واضح وصريح بفرض المفاهيم المتجذرة والوفاء الساكن في نفس وعقل الكاتب.

ولكن الاهم وكوني مسرحي التركيبة استمتعت بالنفحة المسرحية الواضحة في طرح المواضيع ووصف الاماكن وترجمة بناء الشخصيات الحقيقية التي اعاد رسمها كاتبنا بأسلوب روائي مسرحي دون التخلي عن حقيقة الواقع الذي رآه بالعين المجردة.

وصيتك هزت كياني كمشرقي كلبناني، كإنسان يؤمن ايمانا مطلقا بفعل المحبة التي تجسدت بيننا في يوم من الايام بشخص المسيح الذي اختصر الطريق الى الله من خلال بالبحث عنه في الداخل.

فكأن ابنك هو ابني، وابن كل مؤمن يؤمن بأنّ لا خلاص لنا الا بالحفاظ على تاريخنا النقي والتعلم من تاريخنا المشوش والمشوش، نترك وراءنا عطر الارواح التي تذكر البشر بأنهم ابناء المحبة.

مبارك انت يا استاذ مازن ومباركة اليد الالهية التي كتبت معك هذه الوصية العظيمة. فكلمتك مسكوبة بحبر القلب، لابسة روحا تطمح للعلى، منساقة بعقل نير جعلته المعرفة يدرك قيمة وجوده وفعله ورسالته لنشر الحقيقية، بوفاء متطرف لمن احبك واحببت.

كتابك دغدغ روحي ومشاعري لدرجة تمنيت ان يهدى الى كل ابناء العالم. علّنا نصل معا الى حفظ الجذور منطلقين الى مستقبل افضل للإنسانية.

شكرا لك ودمتم صديقا وكاتبا. والاهم دمت انسانا شفافا صادقا تترك خلفك كما من الحب والجدليات المثمرة واسطر حاكتها الاصالة بإتقان روحي وادبي كبيرين.

الأستاذ روني عريجي

والقى الوزير السابق الأستاذ روني عريجي كلمة جاء فيها:



في حمأةِ ما يغلي عندنا وحولنا، يبدو عبثياً أن نتحلّقَ الليلةْ حولَ كتابَ!!! لكنه لبنان الألق والحقيقة والينبوع - بالرغم من كل العواصف والمتاهات...

"حَكايا لطفلٍ كبير"، فرحتُنا بجديدِ الكاتب الروائي – الأستاذ المحاضر الصديق مازن عبود يُضَافُ إلى إصداراتِهِ وبينها "ذكرياتُ صبيِّ المحلّة"... "وكفرنسيان" وسواها...

في جديدِ السطور، تخيُّلُ محاورةٍ بين المؤلفْ وولدِه وتأملاتٌ في أحوالِ الدنيا بين الذاكرةِ والحاضر ومآلاتِ المستقبلْ...

والدٌ وولد - صلةُ النسبْ - فكرياً في نقلِ التجربةْ، وهي محاورةٌ بين الذاتِ والذاتْ على طريقةِ مازن عبود...

وهي كذلك متابعةُ التجرُبةْ الإنسانية في المنحى الأدبي... أَستَحضِرُ للمناسبة مضمونَ كفرنسيان، كتابِه السابق - الحاضر، وذلك المناخْ المعبوءْ برذاذِ الحنينْ وسحرِ الأمكنة، من ضيعة الأمانْ وصورِ الذاكرةْ والتشبثْ بجذورِ مرحلةِ حنينْ...

قلقُ مازن عبود، ينقُلُهُ إلى ولدِهِ من ضَياعِ ترميزاتِ تلك الصور بمضامِينها الإنسانية، في مقابلِ التوجّسْ من استحقاقاتِ الحياة من منظارٍ ايمانيْ...

وتبقى في تلاميح "الحَكَايا"، أسئلةُ العالمْ الحديثْ في الزمن المُعَوْلَم والتوحشْ، إلى فَضاءاتِ التواصلْ ومتاهاتِ ضَياعِ الفرادةْ وأخطارِ التنميطْ وأهوالِ الحروبْ والاَحتباسْ النفسي والبيئي، وغولِ المعلوماتية التي تتجسد أخطاره بالذكاء الاصطناعي الذي يهدد للمرة الأولى كيان الانسان كما نعرفه.



في فضاء هذا الصرح الاكاديمي – نستعيدُ من الذاكرة أنساماً عَطِرَةْ لصورةِ المؤسّسْ الطيّبْ الذِكر المطران الدبس – قبل قرنٍ ونصفْ من الزمن – يوم تزامن تأسيسُهُ لصرحِ "الحكمة"، مدرسةً وجامعة، مع قيام الجامعتين العريقتين الأميركية واليسوعية... كان ذلك منتصفْ القرن التاسع عشر، قرنْ التحوّلاتْ في الشرقْ ولبنان،...

ذاكرون جميعاً زمنَ النهضةْ الفكرية والعقلْ اللبناني المستنير والإرسالياتْ والمدارسْ وحركةِ الطباعةْ والنشر...

يومها كان دأَبُ مدرسة "الحكمة"، تخريجَ طلابٍ وعقولٍ لبنانيةِ الهوى والولاءْ، في مواجَهةْ العثمنةْ الطورانيةْ ومواكبةْ أفكار التنوير والحداثةْ... وتستمر المسيرة اليوم مع جامعة الحكمة التي تبذل الكثير في سبيل تخريج أجيالٍ من الشبابِ العارفْ، يعمِّرُ وطناً لمواطنينْ، ومجتمعاً يزدهِر باقتصادِ المعرِفة.

وهنا لا بد من التوقف بإجلال أمام الدور الجوهري والبنيوي الذي تلعبه المؤسسات الكنسية على كافة الصعد التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والتي ساهمت ولا تزال في بقاء المواطن اللبناني في وطنه وتمسكه بارضه وجذوره ومحافظته على هويته وتراثه.



بأسفٍ وقلقْ، نتحسّسُ رداءةَ ما صُرنا فيه من تردّي الأحوالْ السياسيةْ، وانعكاساتِها على الصُّعُد كافةً، ما يهدِّدُ الكيانَ والمصير...

حبّذا لو يقتدي أصحابُ القرار السياسي بما يُنجز أهلُ الثقافةْ والأدبْ والفنونْ، مسرحاً وسينما وتشكيلاً وكتابةً، وما يحصدونَ من تكريمٍ في الداخلْ ومحافلِ الدنيا، لهم وللبنان... واحد الامثال الحية موجود بيننا اليوم، عنيت المخرج المبدٍع والكاتب المُرهف والممثل القدير الصديق جورج خباز.

محزنٌ ذاك النقيض، في غيابِ الحسّ بالمسؤوليةِ الوطنيةِ والشأنِ العامْ... كم نحنُ اليومَ بأمسِّ حاجةٍ لإعادةِ استنباطْ نهضةِ ارتقاءٍ حضاريٍّ – إنسانيٍّ سياسي تليقُ بلبنان...

أخيراً،

أتوجهُ بالتهنئةْ للكاتب مازن عبود، مبروكةٌ لهُ ولنا "حَكَاياه" والى مزيدٍ من العطاءاتْ...

وأتواجهْ إلى الصديق سيادة المطران بولس مطر ذي الأيادي البيض في أكثر من مجال – راعي هذا الاحتفال الأدبي – بتحيةِ الإكبار لنشاطاتِهِ ورعايتِهِ الدائمةْ مناحي الإنماءْ الاجتماعي – الإنساني – الثقافي، ضمن رسالتِهِ الروحية، متمنياً له الصحةَ والعزمَ الأكيد، خدمةًَ للرعيةْ وللبنانَ كافةً.

تحيةً لكم جميعاً، ويبقى لنا لبنانُ الفكرِ والأنسانْ...



راعي الإحتفال

راعي الإحتفال وليّ الحكمة المطران بولس مطر ألقى كلمة جاء فيها:

يُسعدُنا أن نُرحِّبَ بكم جميعًا، أَهلِين للحكمة وأصدقاء، وقد تَحلَّقتُم حَولَ كاتبٍ مُميَّزٍ وَكتابٍ ثَمِينٍ. فالكاتِبُ هُو الأستاذ مازن عبود، الَّذي يحملُ اختصاصاتٍ مَعْرفيَّةً قيِّمَةً، مِن مِثْلِ الهندسةِ الزِّراعيَّةِ وإدارةِ الأعمالِ والتَّنميةِ المُستدَامَةِ؛ وَالَّذي يَقُومُ بِتَعليمِهَا في جامعَتِنَا بِكلِّ جَدَارةٍ وإِخلاصٍ. لكنَّ ما يلفتُ في هذا الرَّجلِ هُو تَوقُهُ إلى الحقيقةِ المُطلَقَةِ وإلى كُنْهِ ما في الإنسانِ من أَسرارٍ تَعكسُ وَجهَ مُبْدِعِهِ وَمُطلِقِهِ إلى الوُجُودِ. فَهُو إلى متابعتِهِ حقائق الأرقامِ وَاسْتنباطِهِ نَوَاميس الطبيعةِ وفُصُولِ الحياةِ، يَسعَى بِخاصَّةٍ إلى أُمِّ هذه الحقائقِ المُنزَلةِ في الكَونِ والَّتي لا بدَّ لها من يُنبُوعٍ يَتُوقُ الرَّجلُ إلى الارتواءِ منهُ ولا يَرضَى إلاَّ بالوُصُولِ إليهِ. وَلَئنْ كانت هذه حالةَ الكاتبِ فسوف تَكونُ هذه أَيضًا حالةَ الكتابِ. فعندما تَقْرَأونَهُ أيُّها السَّادةُ ستجدونَ فيهِ تَرْجِيعًا لاختبارٍ ثقافيٍّ إنسانيٍّ وروحيٍّ عَبَرَ فيه الرَّجلُ بِما هُو أَبعدُ من المُختبراتِ والأَبحاثِ الجزئيَّةِ الَّتي لا بدَّ منها، لكنَّها لا تُغنِي عن الجُوعِ إلى الحَقِّ الأكبرِ والمَلَكُوتِ الأَسمَى. فَنُهنِّئُ من صَميمِ القَلبِ كاتِبَنَا العزيزَ ونُهنِّئُ الجامعةَ فيهِ أَساتذةً وطلاَّبًا لأنَّهُ بما يَكتبُ وَيَعيشُ من داخلٍ، صَارَ رَمزًا لِوحدةِ الفكرِ وَلِوحدةِ المَعرفةِ وَلَوْ تَجزَّأَتْ وَكَثرَتْ وُجُوهُها كالبلَّورِ الَّذي يَعكسُ بِأَلوانِهِ جَمَالاتِ النُّورِ الواحدِ. وفي الوقتِ عَينِهِ نَتَمنَّى أَن يَتَعرَّفَ على كتابِهِ الزُّملاءُ وَالطلاَّبُ وَكلُّ مَن سألَ ويَسألُ عن ثقافة من اللبنانيِّينَ وعن تُراثٍ لهُم مَلِيءٍ بِالعطاءِ. إِنَّهُ كتابٌ حَمَّلَهُ صاحبُهُ هذا الوَجهَ الرُّوحيَّ المُنقِذَ لِلحضارةِ من الضَّياعِ، لِيُصَانَ معها التَّوازنُ الفكريُّ والإنسانيُّ في القُلُوبِ وَتَتزَوَّدَ الأجيالُ الجديدةُ بما تَحتاجُ إليهِ من قُوتٍ يكونُ سندًا لها في رحلةِ الحياةِ نَحوَ الغِنَى الأَكمَلِ وَالفَرحِ الأَشْمَلِ، حَيثُ الدَّيمُومَة الأَسمَى وَالتَّواصُل الكلِّيُّ بَينَ الزَّمنِ والأبدِ.

هذه القِيَمُ الرُّوحيَّةُ شكَّلَتْ محْوَرًا أَساسيًّا لِلكتابِ بَلْ مُبرِّرًا لِوُجُودِهِ، فَلا تَصحُّ قراءتُهُ إِلاَّ مِن خلالِ ارتباطِهِ بِالخالِقِ وَحُضُورِهِ في المَخلُوقاتِ – أَليسَ هُو الإله الَّذي صَارَ جَسدًا وَحَلَّ فينا؟ – وهذا ما لَمْ يَغِبْ عن وجدانِ المُؤلِّفِ الَّذي اسْتَفَاضَ في الكلامِ عن «المحبَّةِ النَّازلةِ مِن فَوْق» وعن «الحياةِ الَّتي تُعلِّمُ كيف نَحْيَا في المحبَّةِ وَالخدمةِ» - وَكُلُّها تَعَابيرُ من المُؤلِّفِ. وَمِن القِيَمِ الَّتي تَردَّدَ ذِكرُهَا في صَفَحاتِ الكتابِ قيمةُ الحرِّيَّةِ، وهي «حالةٌ لا بَلْ هُوِّيَّةٌ» - كما يقولُ الكاتبُ فيها وَعَطيَّةُ الألُوهَةِ وَسرُّ النَّاسُوتِ وَعِطرُ الوُجُودِ». وكذلك السَّلامُ «حَيثُ فَسحَاتُهُ بَدأَتْ تَصْغَرُ وَتَضمَحِلُّ رُوَيْدًا رُوَيْدًا ونحنُ لا نُريدُ لها أن تَزُولَ لِئلاَّ يَزُولَ وَجهُ الرَّبِّ عن الأَرضِ، وَعَبَقُ رائحَتِهِ مِن تُربَتِهَا وَوَمَضاتُهُ من بَشَرِهَا» - كما كَتَبَ.

لقد رَافَقَنا الكاتبُ بِشَغفٍ واهتمامٍ في صَفَحاتِهِ المُشبَعَةِ فكرًا وأَدبًا وَوُجدَانيَّاتٍ، وََلمَسْنَا غِنَى مَخزُونِهِ في حوارٍ يَنقلُهُ إلى وَلَدِهِ، ومعهُ إلى كلِّ الأَجيالِ، مُضِيفًا إليهِ خُبُراتِهِ الحياتيَّةَ الغنيَّةَ – وهي لا تزالُ في أَوجِهَا – وَعُلُومَهُ الجامعيَّةَ وَتَجارِبَهُ المِهنيَّةَ، وَكلُّها، أَوَّلاً وأَخيرًا، نِتَاجُ إيمانٍ قَوِيمٍ، وَرَأْيٍ مُستَقِيمٍ، نَهَلَ أُصُولَهُ مِن عائلةٍ معرُوفَةٍ مِن عائلاتِ دُومَا، البلدةِ القَرميديِّةِ الَّتي وَهَبَتْ أَبناءَهَا تَوقًا مُستمِرًّا إلى العُلَى... هذا الإيمانُ طبعَ المُؤلِّفَ وأَزْمِنتَهُ الجميلةَ، وَعَن «خَمِيرةِ الغطاس» و«ماءِ العِمَادِ»، وَعَن الصَّليبِ وَالقِيَامةِ مُؤكِّدًا أَنَّ «يَسوعَ صُلِبَ لأنَّ في الأرضِ كذبًا وَحَسدًا ونِفَاقًا وَمواربَةً وَمُلُوكًا كَذَبَةً وَرُؤساءَ وَوُجَهاءَ يكهنُونَ لِلأَصْنَامِ» مُضِيفًا في النِّهايةِ «أَنَّ الشَّرَّ لا يَقبلُ كلَّ ما ليس مِن طَبيعَتِهِ، وأَنَّ الخَيرَ ارْتَضَى أَن يَصِيرَ لَعنةً كَيْ تَصِيرَ اللَّعنةُ خَيْرًا».

إنَّهُ تَعلِيمُ الكنيسةِ عن لاهُوتِ الألَمِ وَالصَّلْبِ، تَعلَّمَهُ ويَعيشُهُ أَبْنَاؤُهَا بِعُمقٍ وَبَسَاطةٍ تُحَاكِي الواقعَ الَّذي يَعِيشُهُ عالَمُنا اليومَ...وما أَحْوَجَ هذا العالَمُ الَّذي يُعانِي ما يُعانِيهِ لِيُرَوْحِنَ آلامَهُ ويُعْطِي لِمُعَاناتِهِ المُتعدِّدةِ الأَوْجُهِ مَعْنًى خَلاصِيًّا، زَارِعًا فيهِ رَجاءً وَسَلامًا – يَبْحَثُ عنهُ كلَّ يَومٍ.

وهُوَ سَلامُ الرَّبِّ... وقد أعطانا إيَّاهُ مبنيًّا على عطاءِ الذَّاتِ بدون مقابل أو شروط، خلافًا لسلام الأمم القائم على المصالح والمنافع، والمهدَّد بالسقوط كلَّما زالت المصالحُ وتغيَّرت موازين القِوَى.

هذا السَّلام الَّذي وَجَدَ في كتاب مازن مَكانَهُ الأرحَبَ تلزمه قلوبٌ سخيَّةٌ ونفوسٌ أبيَّةٌ تَتُوقُ إلى المُطلَقِ، والله هو المُطلَق الَّذي نَبغِيهِ ونرتاح فيه وحده.

فنهنِّئ مجدَّدًا المؤلِّفَ العزيزَ على هذه الرحلةِ الوجدانيَّةِ الَّتي تذكِّرنا بِغِناها كلَّ أنعامِ الله، والَّتي ألهمَتهُ إلى التحصيل والفكر، اختبارًا روحيًّا حَرِيًّا بأن يفتحَ للناسِ أبوابًا جديدةً نحو السعادة. وإنَّ لجامعة الحكمة أن تفخرَ بمثل هذا العطاء يطلُّ علينا من أهل العِلمِ، ومَن قال أنَّ العلم والوحي لا يلتقيان؟ العمل يكمِّله الوحيُ ويشلحُ عليه المعنى. نعم، أيها السادة، إنَّ ما نريده في لُبنانَ هو أن نتخطَّى مرحلةَ البقاء وتنازعَ البقاء لنصلَ جميعًا إلى مرتبة الحياة. لكنَّ هذه المرتبة تتَّصل اتِّصالاً وثيقًا بمعنى الحياة فلنسأل عن هذا المعنى وهو يُعيدُ لنا كلَّ شيء إلى نصابه وَكلَّ عدل إلى محرابه، فتحلو لنا الحياة والأعياد واللقاءات الَّتي نعقد هذا المساء واحدًا منها، ونتذوَّقَ معه طعمَ الفردوس. وشكرًا لإصغائكم.





مازن عبّود

كلمة الختام كانت كلمات شكر وامتنان ومحبّة وتقدير للمؤَّلِف وفيها:

أمام كل هذا الحب تختفي الكلمات ونصير ندندن أفضل السبحات.

أمام حضوركم وحضوركم فعل محبّة اختفي واتوارى. أشعر بصغري وعجزي. أمضي الى المرآة كي استمع لما سيقوله لي الرجل الذي هناك كما تقول القصيدة. وانا اكتب كي اشعر بوجودي وكي لا يندم من أوجدني على وجودي في العالم. وحسبي بأني سألام أيضا ليس عمّا قلته بل عمّا لم اقله. شكرا لما تقدمتم به. ما تقدمتم به مسؤولية لأنه يضع على منكبيّ مسؤولية.

لكنّ واجبي الآن أن أشكركم جميعًا.

شكرا لجامعة الحكمة ورئيس اساقفة بيروت على الإستضافة والرعاية والإحتضان. شكرا للجامعة بشخص رئيسها. شكرا للمونسنيور كميل مبارك.شكرًا الصحافي والشاعر الحبيب حبيب يونس والفنان القدير والموهوب جورج خبّاز.

وشكرا للريجي عائلتي الثانية التي رعت وقدمت كل شيئ كي يكون الحفل على قدر المستوى المطلوب. شكرا لإدارتي بشخص رئيسها والزملاء.

شكرا لعائلتي وفي مقدمهم زوجتي وأخي القاضي مروان وأولادي وامرأة عمي وكل من يواكبني.

شكرا لمشاركة كل منكم شخصيات سياسية وروحية ومدنية وإدارية وعسكرية.

شكرا لكل من أتى كي يكون معي اليوم.

شكرا لكل من أرسل رسالة كي يشدّدني وفي مقدمتهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

شكرا للإعلام اللبناني الذي صنع هذا الحدث.

شكرا للفريق الذي عمل كي يكون التوقيع حدثا(صفاء، نهلى، رامي، لينا، طوني، واللائحة تطول..).

كنت اكتب واسأل لماذا اكتب؟ فأجيب نفسي تثمر الشجرة ولا تسأل من يأكل او من يثمر نتاجها. الا فاكتب وأحرص أن تكون نافعا. وأنتم أبلغتموني بمحبتكم بأنّ ما زال في الأرض فسحة أمل.