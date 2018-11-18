الحريري وجعجع ودريان يشيدون بمحاسبة القضاء السعودي المتهمين بقتل خاشقجي

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صدرت ردود فعل لبنانية على بيان النائب العام السعودي في شأن نتائج التحقيقات بقضية قتل الصحافي جمال خاشقجي، أبرزها من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي غرّد على «تويتر».



وقال: «‏قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين بمقتل جمال خاشقجي قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التي تتعرض لها المملكة».

وعبّر مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عن تقديره وتأييده لبيان النائب العام السعودي، وقال في تصريح: «محاسبة القضاء السعودي المتهمين في مقتل جمال خاشقجي يجب أن ينهي كل محاولات التسييس والمزايدات الإعلامية الخبيثة».

وأضاف: «نقف مع المملكة في وجه كل الحملات غير الأخلاقية المغرضة، خصوصاً أن الإجراءات القانونية التي أُعلن عنها تثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين، كما كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب، وكشفت انتهازية بعض الدول، لكنني أنبه جميع المزايدين على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر بليون مسلم، وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات، فالمملكة بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها ستبقى رائدة العالم الإسلامي».

ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان، أن «قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الشكل الذي تم كان عملاً وحشياً غير مقبول بكل المقاييس، ولكن استغلال هذه الجريمة لأهداف ومرامٍ لا علاقة لها بالجريمة في محاولة لتطويق السعودية، أمر مستهجن ومرفوض».

وأضاف: «نستهجن ونرفض أن تستغل جريمة بحجم جريمة قتل خاشقجي لضرب الدور الذي تلعبه السعودية، خصوصاً في السنوات الأخيرة، ولولا وقوف المملكة إلى جانب الكثير من الدول العربية والكثير من القضايا العربية المحقة، لكان ربما تغيّر وجه منطقة الشرق الأوسط ككل».

وختم: «الضنين على محاربة الجريمة في العالم عليه أن يساعد القضاء في كل ما يفعله لكشف كل ملاسبات هذه الجريمة البشعة، لا أن يتذرع بها للوصول إلى غايات ومرامٍ وأبعاد لا علاقة لها لا بجمال الخاشقجي ولا بالجريمة ولا بالحريات العامة ولا بأي شيء آخر».