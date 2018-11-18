عناوين الصحف ليوم الأحد 18 تشرين الثاني 2018

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الأنباء: صيغة قيد الدرس: تنازل عون عن الوزير السنّي والحريري عن الماروني ما يسمح بوزير سنّي سادس من 8 آذار!

الحريري: حل مشكلة الحكومة ليس لديّ وإنما لدى الآخرين





الشرق الأوسط: الحريري: حل موضوع الحكومة ليس لدي بل عند الآخرين

نائب رئيس البنك الدولي أكد أن لا مصلحة للبنان في إضاعة الفرص

الديار: إلى سماحة السيد حسن نصرالله قائد المقاومة

إلى كل عربي يرى العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي يدمر حقوقنا





النهار: سباق جهنمي بين الفضائح والتأزيم والتحذيرات!

الحياة: إشادة لبنانية بمحاسبة القضاء السعودي المتهمين بقتل خاشقجي