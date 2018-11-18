وحدات للجيش السوري تعثر على غنائم غريبة في دمشق

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عثرت وحدات تابعة للجيش السوري على عدد كبير من الغنائم في حقول بلدتي بيت تيما وبيت سابر في جنوب محافظة دمشق.





وأفادت وكالة الأنباء الاتحادية (FAN)، بأن السكان المحليين، وبالتعاون مع الجيش السوري، وجدوا 100 كيلوغرام من المتفجرات وما لا يقل عن 75 كغم من الألغام المضادة للدبابات في حقول المزارعين.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تعثر فيها الوحدات الهندسية السورية على أسلحة وأجهزة متفجرة تركتها الجماعات الإرهابية قبل أن تغادر المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الاتحادية أن وحدات من الجيش السوري اكتشفت شبكة كاملة من الأنفاق، والتي كانت تستخدم في السابق من قبل الجماعات الإرهابية، عند تفتيش بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى ذلك، عثر الجيش السوري على عدد كبير من الأسلحة وأجهزة التفجير المرتجلة والقنابل اليدوية. كانت جميعها مخبأة في بئر قديمة وجافة.

ومن بين الأسلحة التي عثر عليها كانت الأحزمة الانتحارية، والألغام المرتجلة، وأحد أكثر الألغام خطورة القاتلة المضادة للأفراد أو زي أم-72 “الساحرة” ، والقنابل اليدوية الصنع، والأجهزة المتفجرة المرتجلة من أسطوانات الغاز.