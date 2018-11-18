الدفاع الروسية: مقتل 18 عسكريا سوريا بقصف مسلحين في إدلب لمحافظة اللاذقية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 18 عسكريا سوريا جراء عملية قصف نفذها مسلحون في محافظة إدلب استهدفت مواقع للجيش السورية في ريف اللاذقية.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق فلاديمير سافتشينكو، في بيان أصدره امس السبت: "على الرغم من الاتفاق الخاص بوقف الأعمال القتالية إلا أن انتهاكات الهدنة لا تزال مستمرة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التوتر".

وتابع سافتشينكو: "وعلى مدار الساعات الـ24 الماضية قصف المسلحون ريف مدينة حلب 3 مرات وريف مدينة حماة مرتين، بالإضافة إلى بلدة تل علوش في محافظة حلب وبلدة الصفصاف في محافظة اللاذقية".

وذكر سافتشينكو أن القصف الذي استهدف قرية الصفصاف "أسفر عن مقتل 18 عسكريا من القوات المسلحة السورية بالإضافة إلى إصابة واحد"، مضيفا أن الهجوم على بلدة تل علوش أدى إلى إصابة عسكري سوري آخر.

وتمثل إدلب المحاذية لجنوب غرب تركيا معقلا أخيرا للمسلحين في سورية حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي)، وتعتبر هذه المحافظة منطقة لخفض التصعيد أقيمت عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل منصة أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية بين روسيا وتركيا وإيران.