تدابير سير غدا بسبب استكمال التعبيد عند مستديرة السلام في طرابلس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"استكمالا لأعمال تعبيد الطريق عند مستديرة السلام- طرابلس، سيتم اعتبارا من الساعة 6.00 من صباح يوم الأحد 18/11/2018 ولحين الانتهاء، إتخاذ تدابير السير التالية:

- تضييق الطريق أمام السير المتجه من الأوتوستراد نحو طرابلس، وتحويله إلى مسرب واحد، ومنع الشاحنات وسيارات البيك آب من السير على هذا المسرب، والتوجه إلى مستديرة الميناء.

- تضييق الطريق أمام السير المتجه من البحصاص نحو مستديرة السلام، وتحويله إلى مسرب واحد بإتجاه شارع عشير الداية- الضم والفرز.

- تحويل كلي للسير المتجه نحو بيروت، اعتبارا من شارع عشير الداية، بإتجاه الطريق المؤدي إلى "سبينيس" وصولا إلى الأوتوستراد عند مستديرة الميناء.

- منع المرور على الطريق المؤدي من "سبينيس" إلى مستديرة السلام، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".