شبيب: هؤلاء هم المسؤولون عن فيضانات الأمس

A + A -

أكد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، أن بلدية الغبيري هي التي تعدت على نطاق بيروت الاداري في المسرب الذي يؤدي باتجاه محطة الضخ، وان مشروع الايدن باي قام برمي الاسمنت في الجهة السفلى لهذا المسرب مما ادى الى سده". وقال: "فيضانات أمس يتحمل مسؤوليتها مشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مختلفة".

ووضع "ما حصل في الأمس في عهدة القضاء"، معلنا انه تواصل مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم "وأخبرته بأنني سأسمي الأمور بأسمائها لتتم محاسبة المسؤول. وإني لن أسكت عن أي أمر أو على أي تعد على الأملاك العامة، وسأسمي الأشياء كما هي. وإني أكرر اعتذاري للناس".