حراك تقريب وجهات النظر وبلورة الحلول مستمر

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

حتى لا يمحوَ صحوْ اليوم مهزلةَ امطارِ الأمس، لا بُدَ من المحاسبة. فما حصل في عين المريسة تحديداً لا يَقبل اللفلفة او منطق عفا الله عما مضى. فهناك من خرّب الأملاك العامة، وهناك من سهّل التخريب او غطاه، او قصّر في تَرَقُّب ما هو مُقبِل. في كل الأحوال، يَحمل كلامُ المعنيين على مستوى الثواب والعقاب كلَ أملٍ بتحديد المسؤوليات والمحاسبة، فلننتظر ونر. علماً انه ستكون لِمحافظ بيروت اطلالةٌ مباشِرة في سياق النشرة.

مالياً، لم يحمل تحذير البنك الدولي أيَ جديد على صعيد الواقع اللبناني. فمكامنُ الخلل معروفةٌ، ومنها ما بدأ العملُ فعلاً على اصلاحه على مستوى الرقابة البرلمانية، لكن المطلوب هو التالي: ارادة فعلية على المستويين الحكومي والنيابي لوضع حدّ لما هو حاصل، والانطلاق نحو صفحة جديدة تقوم على ارساء ثقافة الدستور والقانون والمحاسبة.

أما على صعيد المِلف الحكومي، فحراكُ تقريب وجهات النظر وبلورة الحلول مستمر، ولكن من دون سقفٍ زمني حتى الساعة للقول: إن حكومة سعد الحريري الثالثة قد وُلدت.