تدابير سير لمدة عشرة أيام في عدد من شوارع بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



ابتداءً من يوم الاثنين 19/11/2018، ولمدة عشرة أيام، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة نظام التحكّم بإشارات السير، يومياً من الساعة 21.00 لغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، وذلك عند التقاطعات التالية:



تقاطع جسر الواطي بالقرب من "سوق الأحد".

تقاطع الدخولية.

تقاطع جسر الفيات.

التقاطع قرب شركة "بيجو".



علماً بأن هذه الأعمال قد تؤدّي إلى منع المرور على مسرب واحد فقط من الطريق عند كل تقاطع.



يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.