رابطة خريجي الحقوق في الحكمة: لتمثيل كل العائلات اللبنانية في نقابة المحامين

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عقدت رابطة خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة اجتماعها الدوري برأسة النقيب انطونيو الهاشم وحضور جميع الأعضاء وأصدرت البيان التالي:



تحتفل نقابة المحامين في بيروت بعد اشهر معدودة بمئويتها الأولى، هي التي لم تحمل يوماً علامات الشيخوخة والعجز، بقدر ما تحمل من علامات العزم والشباب والإرادة الحرة. موعدها غداً مع عرسها الديمقراطي ليتوجه المحامون للتصويت لأربعة أعضاء جدد في المجلس، وسط جمود مميت على مستوى المؤسسات الرسمية. حسب نقابة المحامي أنها ستخرق جدار هذا الشلل بديموقراطيّة الانتخابات ‎وستقدّمَ للوطن المعزّب، غداً في يومها المرموق، صورةً مُضيئةً عن الإلفةِ والوحدة والمحبّة .



وندعو جميع الزميلات والزملاء لصون ميثاق الشرف بيننا بتمثيل جميع العائلات اللبنانية داخل المجلس، يقيناً منا ان نقابتنا نقابة الفعل والشرف والنبل و الوطنية.