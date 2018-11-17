مخزومي التقى رئيس جمهورية سلوفينيا

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور على هامش الاجتماع الأوروبي الثلاثي ال42 في العاصمة السلوفينية ليوبليانا. وتشاور معه في الأوضاع الإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، قال مخزومي: "إن الحديث تطرق إلى كيفية تعزيز العلاقات بين لبنان وسلوفينيا خصوصا على مستوى التبادل التجاري"، مؤكدا "أن لبنان يتطلع إلى مزيد من التعاون".



كما أكد أنه "سيدفع من موقعه في مجلس النواب في اتجاه تفعيل وتحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، بهدف تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في لبنان لأن من شأن ذلك إنعاش الدورة الاقتصادية".



اشارة الى أن الاجتماع الأوروبي يستمر لثلاثة أيام ويضم أكثر من 200 شخصية من أوروبا ومختلف دول العالم لمناقشة التحديات المستقبلية لأوروبا.