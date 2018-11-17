”المستقبل”: هذا الشخص لا يمثّلنا!

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أعلن “تيار المستقبل” عن انه “على مسافة أيام من انتخابات نقابة الصيادلة في لبنان، ينبه “صيادلة المستقبل” كافة الزملاء، من قيام احد الصيادلة باستخدام اسم التيار في عملية مشبوهة لخرق الصف والعمل في صفوف اللائحة المنافسة”.

وتابع في بيان “نلفت نظر الزملاء الصيادلة في هذا الشأن، إلى أن المرشح صالح دبيبو لا يتكلم ولا يمثل “تيار المستقبل” ولا تربطنا فيه أي علاقة تنظيمية، وأن ما يقوم به اليوم لا يَصْب إلا في خدمة من يسعون الى النيل من وحدة التيار وانتصاراته النقابية، ولا سيما في نقابة الصيادلة التي ستبقى حمايتها وتطويرها في سلم أولويات”.