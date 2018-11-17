جملة حذفها جنبلاط من تغريدته.. ما هي؟

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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "في إنتظار اللون والشكل لعقدة المستقلين يأتي إنذار البنك الدولي ليقول لنا ان خلاف الاغريق والفرس سيدمر الاقتصاد اللبناني الى جانب الاهمال واللامبالاة اللذين جعلا من المواطنين يغرقون في مياه الوحول والمجارير ويتعرضون للاخطار والعذاب ساعات وساعات، اما مشروع عاشور فهو احتقار للفقراء".

ثمّ عدّل جنبلاط على التغريدة وحذف جملة "اما مشروع عاشور فهو احتقار للفقراء"، لينشر تغريدة جديدة: "في انتظار اللون والشكل لتمثيل المستقلين ياتي انذار البنك الدولي لينبه بأن الخلاف بين الفرس والاغريق سيدمر الاقتصاد اللبناني الى جانب الاهمال والتقصير اللذيين جعلا المواطنين يغرقون في مياه الوحول والمجارير ويتعرضون للأخطار والعذاب ساعات اما البلديات فان أهمالها فوق التصور".