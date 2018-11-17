منتحل صفة أمنية يقوم بعمليات سلب في قبضة "المعلومات"

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حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب عدة طالت مواطنين وعمال اجانب في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، من قبل شخص مجهول على متن دراجة آلية صغيرة لون اسود، يدعي صفة امنية بحيث يقوم باستجلاء هوية ضحاياه ويسلبهم مبالغ مالية ويغادر بعدها الى جهة مجهولة، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها.

وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات تحرياتها واستقصاءاتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ك. ع. (مواليد عام 1982، لبناني).

وبتاريخ 14/11/2018، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي اجرتها الشعبة المذكورة، تمكنت القوة الخاصة التابعة لها من توقيف الفاعل في محلة حبوب - جبيل على متن دراجة آلية، تبين انها المستخدمة بعمليات السلب فتم ضبطها، وبتفتيشه عثر بحوزته على ظرف يحتوي حوالي غرام من مادة الكوكايين.

وبالتحقيق معه، اعترف انه أقدم بتواريخ سابقة على تنفيذ 9 عمليات سلب من خلال انتحال صفة امنية في مناطق: نهر ابراهيم، اوتوستراد جونية، نهر الكلب، جادة شارل الحلو والكرنتينا، استهدف في معظمها عمال أجانب، وقد قدرت قيمة المبالغ المسلوبة بأكثر من 2000$، كما اعترف بتعاطيه المخدرات.

واجري المقتضى القانوني بحقه، واحيل الى المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.