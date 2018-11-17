living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منتحل صفة أمنية يقوم بعمليات سلب في قبضة "المعلومات"

17
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب عدة طالت مواطنين وعمال اجانب في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، من قبل شخص مجهول على متن دراجة آلية صغيرة لون اسود، يدعي صفة امنية بحيث يقوم باستجلاء هوية ضحاياه ويسلبهم مبالغ مالية ويغادر بعدها الى جهة مجهولة، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها.
 
وعلى الأثر، باشرت شعبة المعلومات تحرياتها واستقصاءاتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ك. ع. (مواليد عام 1982، لبناني).
 
وبتاريخ 14/11/2018، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي اجرتها الشعبة المذكورة، تمكنت القوة الخاصة التابعة لها من توقيف الفاعل في محلة حبوب - جبيل على متن دراجة آلية، تبين انها المستخدمة بعمليات السلب فتم ضبطها، وبتفتيشه عثر بحوزته على ظرف يحتوي حوالي غرام من مادة الكوكايين.
 
وبالتحقيق معه، اعترف انه أقدم بتواريخ سابقة على تنفيذ 9 عمليات سلب من خلال انتحال صفة امنية في مناطق: نهر ابراهيم، اوتوستراد جونية، نهر الكلب، جادة شارل الحلو والكرنتينا، استهدف في معظمها عمال أجانب، وقد قدرت قيمة المبالغ المسلوبة بأكثر من 2000$، كما اعترف بتعاطيه المخدرات.
 
واجري المقتضى القانوني بحقه، واحيل الى المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout