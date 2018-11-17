كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كلاً من المرتفع السيبيري والمرتفع شبه المداري يمارسان نشاطهما نحو الغرب، الأوّل يوجّه تياراته الجليدية نحو اوروبا والثاني يوجه رياحه الدافئة نحو الشرق الأوسط وشمال مصر وليبيا حيث سيتلاقيان فوق البحر المتوسط، الأمر الذي سيسبب بارتفاع حاد وقياسي بنسبة الرطوبة، فتتشكل منخفضات جوية عاصفة ستضرب ايطاليا واليونان ووسط اوروبا وتتحوّل الى مثلجة بسبب الرياح السيبيرية الباردة ومن ثم ينحرف قسم منها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط منتصف الأسبوع المقبل فتعود الأمطار نحو لبنان وسوريا وفلسطين والأردن.

يمارس المرتفع شبه المداري في الوقت الحالي نشاطه من شمال شبه الجزيرة العربية نحو الأردن والعراق وسوريا ويقذف رياحاً دافئة نحو فلسطين ولبنان فترتفع الحرارة ويستقر الطقس ليكون صافياً في الأيام المقبلة ومشمساً.

طقس لبنان ليوم الأحد: مشمس ودافئ.

تتراوح درجات الحرارة

على الساحل: 25/18

على الجبال 1200 متر: 19/9

في البقاع: 20/8

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 5 كلم في الساعة

الرطوبة: بين 50 و 75%

الضغط الجوّي: 1023hpa