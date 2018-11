عناوين الصحف ليوم السبت 17 تشرين الثاني 2018

A + A -

الاخبار

بحرُه بَرُّه... ذلّ ومجارير

الحريري «لا يمانع» تنازل عون!

الجمهورية

البنك الدولي: لبنان مقصّر

"شتوة صباحية" تشل البلد وتحبس الناس .. والحريري مؤمن بالخروج من الأزمة

البناء

الحريري يرمي تمثيل اللقاء التشاوري على عون .. والتيار قلق من تعديل التوازن الحكومي

اللواء

«مجارير المطر» تُسقِط أقنعة السلطة ولا تجرفها!

المصالحة في زمن الخلاف!

المستقبل

.. «السجن الكبير»

الحريري يبحث وجنبلاط مستجدات التأليف.. ويبدي عزمه على كسر الجمود لكنّ «يداً واحدة لا تصفّق»

الديار

اسوأ ازمة سير في تاريخ لبنان

L'Orient-Le Jour

Les Libanais pris en étau entre les embouteillages et les eaux d’égouts

The Daily Star

Hariri: We can do this, we’ve handled worse