أسرار الصحف ليوم السبت 17 تشرين الثاني 2018

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الجمهورية

نُقل عن مسؤول كبير إستغرابه لما وصفه بالرفض غير المبرّر من قبل حزب بارز للجوء لبنان إلى الإستفادة من نبتة لأغراض طبية.

قال قطب سياسي إنه لن يقف مكتوف األيدي في حال جرى الإصرار على مسألة حساسة تعني أحد المقربين منه فإنه سيبوح بكل ما لديه من أسرار من دون أي إعتبار.

قال مرجع مصرفي كبير إن الإقتراحات التي يقدمها حالياً بعض المسؤولين للخروج من الأزمة المالية يمكن في حال اعتمادها تأزيم الوضع بدلاً من معالجته.



البناء

كواليس

قالت مصادر خليجية على صلة قوية بواشنطن إنّ الموقف الأميركي الضاغط على الرياض والمدافع عنها في وقت واحد يسعى لجرّها إلى تسويتين سريعتين واحدة في اليمن والثانية مع قطر، وإنّ إنجازهما سيتكفل بكسر موقع السعودية المرجعي لأنّ زعامة محمد بن سلمان قامت على مشروع حسم اليمن وكسر قطر، ولكن الأهمّ أنّ التسويتين تعنيان تقدّماً واضحاً لإيران في زمن الحديث الأميركي عن حصارها تمهيداً لإخضاعها!

اللواء

غمز

ما زال عدد من الوزراء، يتصرَّف وكأن الحكومة غير مستقيلة، وهم ليسوا في مرحلة تصريف أعماله.

لغز

يتفهم حزب بارز موقف نائب جنوبي، ولا يشاطره التقييم لجهة التعاطي مع الإستحقاق الحالي.

همس

فجأة، اختفى عن مسرح التداول، دور دولة كبرى في المساعدة للخروج من أزمة تأليف الحكومة؟