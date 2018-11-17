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رد مستقبلي على حزب الله

17
NOVEMBER
2018
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برز أمس، رد مستقبلي على حزب الله، إثر موقف نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي حمّل الرئيس الحريري مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، وقال خلال كلمة في حفل تكليف في قاعة الجنان: «كحزب الله قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم القرار بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، هو الذي يستطيع أن يحسم بأن ينسجم مع القاعدة التي وضعها بأن يمثل كل فريق بحسب نجاحه في الانتخابات النيابية، فيمثل المستقلين السنة في اللقاء التشاوري بوزير واحد وتنحل المشكلة، ليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك، وبالتالي إذا أردنا أن يكتمل عقد الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي يستطيع أن يحسم الأمر، فإذا حسمه بعد يوم تتشكل الحكومة وإذا حسمه بعد أسبوع تتشكل الحكومة، هذا أمر يعنيه وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا البلد».

لم يتأخر رد المستقبل فجاء على لسان الامين العام للتيار أحمد الحريري، الذي أكد في بيان: «كما بات معلوماً للجميع، بعد 6 أشهر من جهود الرئيس الحريري الحكومة جاهزة منذ أسبوعين ولا ينقصها الا اسماء وزراء «حزب الله» الثلاثة، فإن قدم اسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل اليوم، وان بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في الانتظار». وختم: «المشكلة عند «حزب الله»، والحل عند الرئيس المكلف وفقاً لصلاحياته والقواعد الدستورية».

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