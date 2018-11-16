أمن الدولة أوقف 'غلاب' في جبيل

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بعد الرصد والمتابعة، أوقفت المديريّة العامة لأمن الدولة السوري (غلاب د.) في منطقة جبيل بجرم تهريب أشخاص سوريين إلى داخل لبنان، وتبين أنه مقيم في لبنان بصورة غير شرعية.

في التحقيق معه، اعترف بأنّه ضالع في هذا المجال، وبناءً لإشارة القضاء سلم الى المديرية العامة للأمن العام - دائرة التحقيق والأجراء.

كما تم توقيف اللبناني (ع. أ.) بالجرم المشهود في بلدة وادي خالد أثناء قيامه بتهريب عائلة سورية إلى الاراضي اللبنانية من معبر حسين منصور الغير شرعي، وتم تسليم العائلة السورية الى المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة القضاء.

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