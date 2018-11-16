living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سجن لطبيب أجرى عمليات جراحية تجميلية في لبنان

16
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ناديا جدايل، حكما قضى بإدانة كل من الطبيب السوري غياث.ك وزوجته ريم.ش لإقدامه على إجراء عمليات جراحية تجميلية في لبنان من دون إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.

وقضى الحكم بحبس الطبيب الذي أوقف احترازيا ثم وجاهيا ولا يزال وكذلك زوجته (أوقفت إحترازيا ووجاهيا ثم أخلي سبيلها لقاء كفالة مالية) وتغريم كل منهما مبلغا ماديا.

حيثيات الحكم:

وجاء في حيثيات الحكم أن الطبيب غياث.ك (مواليد 1957) كان يجري داخل شقة يشغلها مع زوجته في محلة الحمرا - شارع صيدلية الوردية عمليات جراحية تجميلية من دون إذن مزاولة المهنة في لبنان وتساعده زوجته في تلقي اتصالات الزبائن والمرضى، وأنه يحضر الى لبنان بصورة شبه مستمرة وفي كل مرة يقوم بإستئجار شقة مختلفة وذاك لاستقبال زبائن ومرضى من أجل معاينتهم وإجراء عمليات بسيطة في عيادته المتنقلة، أما العمليات الخطرة فيقوم بها داخل مستشفى في سوريا بعد أن يطلب من زبائنه ملاقاته الى هناك وهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وتبين أن المضبوطات التي تم العثور عليها في الشقة المستأجرة تتضمن محاقن طبية مستعملة وقطع شاش عليها آثار دماء ومشارط طبية وقفازات مستعملة وقطعا من اللحم (الدهون)، وتبيّن في سياق التحقيقات أنه أقدم على إجراء عملية جراحية لإحدى السيدات وتسبب بتشويهها.

وخلص الحكم الى إدانة الطبيب وحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية ومنعه من مزاولة مهنة الطب في لبنان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم المبرم حتى لو حاز على الإجازة اللازمة قبل ذلك، وحبس المدعى عليها ريم.ش لمدة شهر وتغريمها مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية وإستبدال العقوبة في حقها تخفيفا والإكتفاء بمدة توقيفها وتغريمها مبلغ مليوني ليرة لبنانية وتضمين المدعى عليهما كامل النفقات والرسوم وإبلاغ نسخة عن الحكم الى وزارة الصحة العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout