لساعات ... لبنان اكبر parking للسيارات

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16/11/2018 تاريخ جديد في سجل زحمة السير في لبنان، فمنذ الصباح الباكر أقفلت مداخل العاصمة بيروت وعلق المواطنون ساعات في سياراتهم في أكثر من منطقة. أحداث كثيرة شهدتها الشوارع الداخلية والأوتوستراد بعز العجقة، منها ما قيل عن مواطنة وضعت طفلها على الطريق، انما الخبر اليقين بحسب المعنيين من صليب أحمر وقوى أمنية أن 112 تلقوا اتصالا من سيدة تفيد عن إمرأة حامل تحتاج الى مساعدة على نهر الموت، فما كان من عنصر دراج سوى التوجه الى المكان والسير أمام السيارة وإيصالها الى جسر الدورة، حيث كانت الطبيبة المختصة في إنتظار السيدة مع زوجها، والمستشفيات القريبة أكدت لنا أنها لم تستقبل هذه الحالة.



وفي بيروت وقرب تمثال المغترب اللبناني وقع شجار بين شخصين بسبب أفضلية المرور حيث طعن مواطن وهو بحالة مستقرة فيما فر الطاعن.



صحيح أن إقفال الطرقات المؤدية إلى جادة شفيق الوزان وسط بيروت لإجراء التجربة والتمارين قبل أيام على الاحتفال المركزي لمناسبة عيد الاستقلال كان له أثرا في الزحمة الكبيرة الا أن هذا لا يبرر اللوم والهجوم من قبل بعض الأشخاص الذين حمّلوا الجيش اللبناني مسؤولية ما حصل. فقيادة الجيش كانت قد أبلغت سابقا عن مواعيد التجربة والأمكنة، كذلك عممت قوى الأمن الداخلي هذه التفاصل. وبعد كل ما حصل عادت قيادة الجيش لتعرب عن اعتذارها من المواطنين وتأمل تفهّم هذه الإجراءات.



ولم تكتف بهذا البيان بل عدلت تاريخ إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة، لتصبح يومي السبت 17 والثلاثاء 20 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00.