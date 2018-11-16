الجيش يعدّل تواريخ التجربة لمناسبة عيد الاستقلال

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اعلنت قيادة الجيش انها عدلت مواعيد إقفال الطرقات المؤدية إلى جادة شفيق الوزان – وسط بيروت حيث سيجري احتفال عيد الاستقلال، بحيث أصبحت على الشكل الآتي:



يوما التجربة بتاريخي السبت 17 والثلثاء 20 بدلاً من السبت 17 والإثنين 19 /11 /2018 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:



من تمثال المغتربين محطة شارل الحلو باتجاه جادة شفيق الوزّان

شارع جورج الحداد باتجاه النفق المؤدي إلى جادة شارل حلو

شارع شفيق الوزّان من الجهة الجنوبية – مدخل البيال

شارع اللنبي

شارع فوش

الأوتوستراد المستحدث أمام مبنى جريدة النهار.