هل يدعم الفاتيكان أكاديمية الانسان التي اقترحها الرئيس عون؟! (د. علا بطرس)

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يختلف عهد الرئيس عون عن العهود السابقة -على الرغم من الازمات المفتعلة التي تكبحه من الانطلاقة بالزخم الموعود - كونه عهد يهتم بمعالجة جذور الازمات التي منعت لبنان من الاستقرار المستدام وجعلت أمنه هشاً. وفي مراقبة دقيقة لما يقوم به الرئيس عون يتبيّن لنا منهجية تفكير عميقة واستراتيجية هادفة.



في الشؤون الحياتية والمعيشية وضعف البنى التحتية، يسعى الرئيس عون الى تحويل بنية الاقتصاد من ريعي يقوم على الخدمات وتحويلات اللبنانيين المهاجرين الى انتاجي يعتمد على قاعدة زراعية وصناعية متطورة دون ان يغفل عن محاربة الفساد الذي يعتبره موجوداً في النفوس والممارسة ما يعيق فعالية المؤسسات عن اداء دورها. لكن السؤال الابرز الذي يتبادر الى الذهن لمَ يسعى الرئيس الى انشاء اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي؟! وهل هي مجرد ترف ثقافي للبنان وحاجة يمكن الاستغناء عنها ام ان الامر يحمل دوراً بعيد المدى والتأثير وحاجة جوهرية اساسية؟!



يؤمن الرئيس عون ان قوة لبنان وضعفه في آن تكمن في وحدته الوطنية، فكلما تآلفت كلما انتصرت على قوى عاتية (حرب تموز ٢٠٠٦ وازمة استقالة الرئيس الحريري من الخارج) وكلما ضعفت كلما تعرض الوطن للحروب المنفوخة بمصالح خارجية. فمن منا لا يتذكر ما كان يُقال ويُكتب عن حروب الآخرين على ارضنا ولبنان ساحة وملعب وصندوق بريد لتصفية حسابات اقليمية ودولية حتى اقتنع البعض بمقولة لبنان قوي بضعفه الا ان هذه الافكار النابعة من واقع الاقتتال يعود اولاً وأساساً الى انعدام الثقافة الديمقراطية في احترام حق الاختلاف وهي معوقات اساسية امام الدولة القوية في لبنان والمشرق الغارق بدوره في التخلف والفوضى والصراعات. لذلك ناضل الرئيس عون لاقرار قانون الانتخابات النسبي حتى يتمثل الجميع كل بحسب حجمه تحت قبة البرلمان، وبذلك ينتقل الكباش "الميليشياوي" من الشارع الى مناقشة الافكار داخل المؤسسات. وبذلك يكون بمشروعه هذا قد أمّن الاستقرار السياسي المستدام حيث لا يشعر احد بالتهميش ويهدد مجدداً بالشارع كلما وجد ذلك متاحاً.



أما اقتراح فخامة الرئيس عون بإنشاء اكاديمية الانسان فلم يأتِ من فراغ بل من حاجة وجودية لأن الصراعات الاقليمية التي تنفجر في المشرق تنعكس سلباً على لبنان لا سيّما ازمات اللجوء والنزوح والارهاب. لذلك تهدف الاكاديمية الى النهوض بالمشرق من حقبة الحروب الى حقبة السلام وهذا يتطلب انساناً جديداً يؤمن بالحوار والتلاقي. وهذا الاقتراح نابع من قناعة الرئيس عون ان لبنان نموذج في الديمقراطية التوافقية التي تشارك مكوناته الطائفية في تركيبة الحكم في اطار من التوازن يضفي رقياً في الممارسة السياسية القائمة على التسويات البناءة. فهذا النموذج قد تحدث عنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في زيارته للبنان الذي وصفه بالرسالة ليأتي الرئيس عون ويترجمه الى آلية عملية للحوار والتلاقي في اطار اكاديمية للانسانية أجمع، لأنه ان كان المشرق مستقراً كان العالم كذلك وان لم يكن يصبح الجميع في خطر وجودي من الارهاب والتطرف والعنف المعولم الذي يضرب اينما كان. وتحتاج الاكاديمية الى قبول ودعم من الدول الاخرى كونها تحت عباءة الامم المتحدة ما يعني اعتراف الموقعين بقيمة لبنان ورسالته الحضارية للمشرق عبر مساعدته في المحافظة على هذا الدور المهدد بفعل وجود نصف سكانه من اللاجئين والنازحين ما ينسف وجوده ويبقي المشرق بأكمله في دوامة الحرب والنار.



وفي هذا الاطار، عبّر الكاردينال ليوناردو ساندري وهو رئيس مجمع الكنائس الشرقية عن دعم البابا فرنسيس والكرسي الرسولي لاقتراح الرئيس عون بإنشاء أكاديمية الانسان للحوار والتلاقي مبدياً اهتماماً كبيراً بها وفق قناعة الفاتيكان المتأتية من السينودس لاجل لبنان من خلال المحافظة على التنوع في لبنان والمشرق ودور البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في هذا الاطار كون لبنان الديمقراطي ضمانة للشرق الاوسط. وهكذا ستتحول اللبننة التي كانت مرادفة للشرذمة والتقسيم والتفتيت مع الرئيس عون الى رمز للوحدة والتعايش والسلام.



فهل بدأ العد العكسي نحو سياسة بناءة نحو الشرق الاوسط المزدهر بصون حق الشعب الفلسطيني بدولة وحق الشعب السوري بالعودة وحق شعوب المنطقة بالامان والكرامة... والعدالة؟