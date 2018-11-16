living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يدعم الفاتيكان أكاديمية الانسان التي اقترحها الرئيس عون؟! (د. علا بطرس)

16
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يختلف عهد الرئيس عون عن العهود السابقة -على الرغم من الازمات المفتعلة التي تكبحه من الانطلاقة بالزخم الموعود - كونه عهد يهتم بمعالجة جذور الازمات التي منعت لبنان من الاستقرار المستدام وجعلت أمنه هشاً. وفي مراقبة دقيقة لما يقوم به الرئيس عون يتبيّن لنا منهجية تفكير عميقة واستراتيجية هادفة.


في الشؤون الحياتية والمعيشية وضعف البنى التحتية، يسعى الرئيس عون الى تحويل بنية الاقتصاد من ريعي يقوم على الخدمات وتحويلات اللبنانيين المهاجرين الى انتاجي يعتمد على قاعدة زراعية وصناعية متطورة دون ان يغفل عن محاربة الفساد الذي يعتبره موجوداً في النفوس والممارسة ما يعيق فعالية المؤسسات عن اداء دورها. لكن السؤال الابرز الذي يتبادر الى الذهن لمَ يسعى الرئيس الى انشاء اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي؟! وهل هي مجرد ترف ثقافي للبنان وحاجة يمكن الاستغناء عنها ام ان الامر يحمل دوراً بعيد المدى والتأثير وحاجة جوهرية اساسية؟!


يؤمن الرئيس عون ان قوة لبنان وضعفه في آن تكمن في وحدته الوطنية، فكلما تآلفت كلما انتصرت على قوى عاتية (حرب تموز ٢٠٠٦ وازمة استقالة الرئيس الحريري من الخارج) وكلما ضعفت كلما تعرض الوطن للحروب المنفوخة بمصالح خارجية. فمن منا لا يتذكر ما كان يُقال ويُكتب عن حروب الآخرين على ارضنا ولبنان ساحة وملعب وصندوق بريد لتصفية حسابات اقليمية ودولية حتى اقتنع البعض بمقولة لبنان قوي بضعفه الا ان هذه الافكار النابعة من واقع الاقتتال يعود اولاً وأساساً الى انعدام الثقافة الديمقراطية في احترام حق الاختلاف وهي معوقات اساسية امام الدولة القوية في لبنان والمشرق الغارق بدوره في التخلف والفوضى والصراعات. لذلك ناضل الرئيس عون لاقرار قانون الانتخابات النسبي حتى يتمثل الجميع كل بحسب حجمه تحت قبة البرلمان، وبذلك ينتقل الكباش "الميليشياوي" من الشارع الى مناقشة الافكار داخل المؤسسات. وبذلك يكون بمشروعه هذا قد أمّن الاستقرار السياسي المستدام حيث لا يشعر احد بالتهميش ويهدد مجدداً بالشارع كلما وجد ذلك متاحاً.


أما اقتراح فخامة الرئيس عون بإنشاء اكاديمية الانسان فلم يأتِ من فراغ بل من حاجة وجودية لأن الصراعات الاقليمية التي تنفجر في المشرق تنعكس سلباً على لبنان لا سيّما ازمات اللجوء والنزوح والارهاب. لذلك تهدف الاكاديمية الى النهوض بالمشرق من حقبة الحروب الى حقبة السلام وهذا يتطلب انساناً جديداً يؤمن بالحوار والتلاقي. وهذا الاقتراح نابع من قناعة الرئيس عون ان لبنان نموذج في الديمقراطية التوافقية التي تشارك مكوناته الطائفية في تركيبة الحكم في اطار من التوازن يضفي رقياً في الممارسة السياسية القائمة على التسويات البناءة. فهذا النموذج قد تحدث عنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في زيارته للبنان الذي وصفه بالرسالة ليأتي الرئيس عون ويترجمه الى آلية عملية للحوار والتلاقي في اطار اكاديمية للانسانية أجمع، لأنه ان كان المشرق مستقراً كان العالم كذلك وان لم يكن يصبح الجميع في خطر وجودي من الارهاب والتطرف والعنف المعولم الذي يضرب اينما كان. وتحتاج الاكاديمية الى قبول ودعم من الدول الاخرى كونها تحت عباءة الامم المتحدة ما يعني اعتراف الموقعين بقيمة لبنان ورسالته الحضارية للمشرق عبر مساعدته في المحافظة على هذا الدور المهدد بفعل وجود نصف سكانه من اللاجئين والنازحين ما ينسف وجوده ويبقي المشرق بأكمله في دوامة الحرب والنار.


وفي هذا الاطار، عبّر الكاردينال ليوناردو ساندري وهو رئيس مجمع الكنائس الشرقية عن دعم البابا فرنسيس والكرسي الرسولي لاقتراح الرئيس عون بإنشاء أكاديمية الانسان للحوار والتلاقي مبدياً اهتماماً كبيراً بها وفق قناعة الفاتيكان المتأتية من السينودس لاجل لبنان من خلال المحافظة على التنوع في لبنان والمشرق ودور البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في هذا الاطار كون لبنان الديمقراطي ضمانة للشرق الاوسط. وهكذا ستتحول اللبننة التي كانت مرادفة للشرذمة والتقسيم والتفتيت مع الرئيس عون الى رمز للوحدة والتعايش والسلام.


فهل بدأ العد العكسي نحو سياسة بناءة نحو الشرق الاوسط المزدهر بصون حق الشعب الفلسطيني بدولة وحق الشعب السوري بالعودة وحق شعوب المنطقة بالامان والكرامة... والعدالة؟

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout