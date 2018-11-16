3500 طالب من مختلف المدارس اللبنانية أمّوا القصر الجمهوري في اسبوع الاستقلال.. نشاطات توعوية وتثقيفية من وحي المناسبة وتشديد على اهمية تعزيز روح المواطنة

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أكثر من 3500 طالب أمّوا القصر الجمهوري مع اختتام اليوم الخامس والاخير من "اسبوع الاستقلال" الذي فتح خلاله قصر بعبدا ابوابه للطلاب من مختلف المناطق، شاركوا في نشاطات تفاعلية اضاءت على عناوين توعوية مختلفة وذلك لمناسبة الذكرى الـ75 للاستقلال.

وقد تحولت النشاطات التي اقامتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وجمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني الى ورش عمل تعرف خلالها الطلاب على مفهوم المواطنة وأهمية تعزيز الولاء للوطن من جهة، وعلى اهم صفات المواطن الصالح وواجباته وحقوقه من جهة ثانية.

وحرصت اللبنانية الاولى ناديا عون خلال الايام الخمسة على الانضمام الى الطلاب ومرافقتهم في جولتهم ونشاطاتهم، مثنية على حبهم لوطنهم وطموحهم لرؤية الصورة الابهى للبنان، إضافة الى ثقافتهم وغنى معلوماتهم في المواضيع التي تطرقت اليها النشاطات، لاسيما في ما خص كيفية المحافظة على البيئة وطرق حماية الحيوانات، وضرورة مكافحة الادمان، وحماية انفسهم من الآفات وتقبلهم للآخرين ما يساعد كثيراً على تنفيذ فكرة اندماج ذوي الحاجات الخاصة في مختلف المدارس والمجتمع اللبناني ككل.

وكان الرئيس عون في ختام كل جولة يخرج من مكتبه للقاء الطلاب، مرحّباً بهم، ويتم بعدها التقاط الصور التذكارية، مع رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى.



كلمات باسم الطلاب

وتحدث بعض الطلاب معبرين عن فرحتهم لكونهم يزورون القصر الجمهوري للمرة الاولى، شاكرين للرئيس عون وللبنانية الاولى فتح ابواب القصر امامهم.



وفي هذا الاطار كانت اليوم كلمة لمدرسة داريا المختلطة المتوسطة الرسمية أكدت أن الرئيس عون هو:"خير من يتحمل المسؤوليات الجسام، فحكمتكم هي بلسم جراحنا. ان وطننا بحاجة ماسة الى وعيكم وتبصركم"، فيما رأى طلاب مدرسة لويس الحازمية "أننا ننعم في عهد الرئيس عون بالعيش الهني ونبلغ الهدف معا، وهو الحفاظ ومن خلال وجودكم على رأس الهرم، على مقومات الانسانية حفاظا على الحجر والبشر".

وأكدت إدارة وطلاب "مدارس القديس جاورجيوس" الحدث، في كلمة لها الوقوف "الى جانب رئيس الجمهورية لبناء مجتمع راق عادل وشفاف لان لبنان للجميع."



أما طلاب مدرسة مار منصور، لراهبات المحبّة، البزنسون، أكدوا في كلمة ثقتهم بحكمة الرئيس عون و"درايته الواعية في تذليل الصعاب، وتطبيق الدستور، وإنجاز المستحيلات، والسير بالوطن نحو شاطئ الأمان، لبناء دولة المؤسسات، في ظلّ سيادة كاملة، وحرية راشدة، واستقلال مبارك وناجز."

وأعرب الاب ناصيف عون باسم مدرسة الحكمة الاشرفية عن "الفخر والشرف لزيارة القصر الجمهوري خلال عهد الرئيس عون و"نشكركم على استقبالكم المحب لنا ولمختلف المدارس، ونتعهد بأن ننشئ طلابنا على محبة الوطن".

وضمن برنامج تثقيفي، انقسمت نشاطات الطلاب على عشرة عناوين وهي: حب الوطن، أخلاقيات وآداب التصرف، مكافحة الاستقواء، القطاع العام، حماية الطبيعة والحيوانات،المساواة بين المرأة والرجل،الاندماج،الوقاية من الادمان بمختلف انواعه(التدخين، المخدرات، الادمان الرقمي...) روح القيادة والذكاء العاطفي.



وفي هذا الاطار ، قدمت جمعية eti شرحا عن معنى الاندماج وأهميته، وانقسم الطلاب الى مجموعتين وتبادلوا أهم الافكار التي اكتسبوها خلال الشرح وقدموا ما لديهم من مبادرات خاصة تساعد في تحقيق فكرة الاندماج وتقبل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع.

أما في موضوع حماية البيئة، فقد استمع الطلاب الى اهمية عامل التدوير في هذا المجال وكيفية تنفيذه من قبل جمعية Arcenciel التي عبّرت ممثلتها عن ثنائها لما يمتلكه الطلاب من ثقافة وتوعية في مجال حماية البيئة من التلوث مشيرة الى أنه تبين أن حل مشكلة النفايات في لبنان من اهم ما يطمح اليه التلامذة.

وكان لافتاً من ناحية أخرى، إهتمام الطلاب بموضوع حماية الحيوانات، التي قدمت شرحاً عنه جمعية Animals Lebanon واضاءت على قانون حماية الحيوانات والرفق بها الذي وقعه رئيس الجمهورية، كما تعرف الطلاب على انواع الحيوانات البرية وضرورة المحافظة عليها، كما انواع الحيوانات الاليفة، وكيفية حماية أنفسهم من الكلاب الشاردة. وقد أعرب ممثلو الجمعية عن تفاجئهم بمعلومات الطلاب والتطور الكبير الحاصل في هذا المجال.

الجمعيات والمؤسسات

واهم الجمعيات والمؤسسات التي اقامت النشاطات خلال الايام الخمسة هي: Animals Lebanon ، جمعية Arcenciel ، جمعية eti، kidproof، Live Love Lebanon، جمعية LOYAC ، مؤسسةNature ( مارك بيروتي)، جامعة سيدة اللويزة NDU، تجمّع أم النور ، Swiftshift، وTeach for Lebanon التعليم لأجل لبنان.

الوفود الطلابية

أما المدارس المشاركة في اليوم الاخير من اسبوع الاستقلال، فهي: مدرسة مار منصور لراهبات البزنسون- بسكنتا، مدرسة القديس جاورجيوس-الحدث، مدرسة البقاع الدولية -شمسطار، LWIS وسط بيروت، مدرسة داريا الرسمية، LWIS الحازمية ( 29 تلميذ من ذوي الحاجات الخاصة) ، ثانوية راهبات القلبين الاقدسين-كفردبيان، ثانوية جنة الطلبة أركاديا كولدج- شحيم، مدرسة الارز التربوية -المنية، مدرسة السيدة لراهبات العائلة المقدسة ساحل علما، مدرسة الاخوة المريميين الشانفيل-ديك المحدي ومدرسة الحكمة الاشرفية.