تجنبوا هذه الطرقات في هذا اليوم!

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب بإزالة دعائم الجسر المؤقتة، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من تاريخ 19/11/2018 ولحوالي الساعة 3.00 من فجر 20/11/2018.

ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير على المسلك الشرقي من الاوتوستراد، وفقاً للتالي:

أولاً: تقسيم المسلك الغربي الى قسمين بحيث يصبح مسلكين: شرقي وغربي، وكل مسلك عبارة عن مسربين.

ثانياً: اعتباراً من الساعة 23.00 يتم تحويل السير باتجاه بيروت على الطريق البحرية كالمعتاد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.