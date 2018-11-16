احتفال تكريمي للفنان الراحل شارل ازنافور في كاتدرائية القديس يوسف برعاية رئيس الجمهورية وحضور اللبنانية الاولى

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برنامج فني وإضاءة على مسيرة ازنافور واعماله الثقافية التي رافقت ثلاثة اجيال

حضرت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الاحتفال الذي اقيم مساء امس برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كاتدرائية القديس يوسف في الاشرفية، تكريماً للفنان الراحل شارل ازنافور وتقديراً لعطاءاته في المجالين الفني والثقافي تحت عنوان Pour Toi Aznavour من تصميم واخراج المايسترو هارون فازليان.

الاحتفال الذي دعا اليه المعهد الوطني العالي للموسيقى وجمعية هامسكايين الارمنية للثقافة والتربية وبدعم من مصرف الـ BBAC، أحيته الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان وكل من السوبورانو كورين متني، والتينور: إليا فرانسيس، هايك بيتروسيان وعازف البيانو كارين أنانيان، بحضور النائبة رولا الطبش جارودي ممثلة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الوزير جان اوغاسابيان وزوجته، الوزير اواديس كيدانيان وزوجته، زوجة وزير الخارجية والمغتربين السيدة شانتال عون باسيل، زوجة الوزير نقولا تويني، والنواب:هاغوب ترزيان، ادي دمرجيان، ألكسي ماطوسيان، السفير الارميني في لبنان صاموئيل مكردتشيان، مطران الارمن الارثوذكس ناريك اليميزيان، مطران الارمن الكاثوليك جورج اسادوريان، رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية، ورجال الدين والمدراء العامين والمدعويّن.

وكانت السيدة عون وصلت الى الكاتدرائية عند الساعة الثامنة والنصف مساء حيث كان في استقبالها رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى بسام سابا، ورئيس مجلس ادارة جمعية هامسكايين في لبنان بيدروس تزاروكيان BedrosTzarogian، مدير الجمعية هاغوب هافاتيان ورئيس مجلس ادارة مصرف الـBBAC السيد غسان عساف وزوجته.

بسام سابا

في مستهل الاحتفال ألقى رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على رعايته هذا التكريم كما اللبنانية الاولى على حضورها، مشيراً الى أن هذا الاحتفال هو تحية "لشارل ازنافور الذي ولد في فرنسا، من اصول ارمينية وسجل اكثر من 1200 أغنية بسبع لغات وشارك في كتابة أكثر من 1000 أغنية، وقد تعاون مع الكثير من الفنانين. فهو المغني والمؤلف والشاعر والممثل، دخل قلوب الناس وسكن بيوتهم، وقدم أحاسيس مرهفة جداً للاجيال التي عايشته وهو الذي غنى الحب والحياة والموت والانسان وقد عرف بدعمه للقضايا الانسانية والاجتماعية.

واشار الى أن الكونسرفتوار اليوم اراد الربط بين جميع هذه المزايا الفنية والانسانية لتتجسد في عمل فني يحمل في طياته الجمال والمتعة والثقافة، خصوصاً أنه يحمل مسؤولية ترجمة الفكر الانساني الى اعمال فنية تعني الانسان من الداخل. فوظيفته ليست فقط إحياء أمسية فرح ومتعة بل نشر الثقافة والفكر .

وشكر سابا في ختام كلمته المايسترو هاروت فازليان وأعضاء الاوركسترا على عطائهم وجهودهم لإنجاح هذا الاحتفال.

كلمة هامسكايين

وألقت نانور درسركيسيان كلمة باسم جمعية هامسكايين للثقافة والتعليم شكرت فيها الرئيس عون على رعايته هذا الحفل كما شكرت السيدة عون على حضورها، ثم عددت مزايا شارل ازنافور و"مكانته كمبدع استثنائي. مغنً، وشاعر، وملحن، ومؤدي ، وممثل، قدم اعماله المميزة على معظم مسارح العالم، فأدهش واسر وحرك انبل المشاعر.وقد مجدت اعماله اجمل واعمق واسمى المشاعر والقيم والحالات الانسانية، من الحب الى الجمال والحق والعدل والوحدة والظلم والفقر...كما وسع ازنافور مجالات الفن والموسيقى، لاحياء الموروث الموسيقي لعدة شعوب وامم، وادخالها رحاب الموسيقى العالمية."

واشارت الى أن " ازنافور الذي اكد ان فرنسا وطنه، والارمنية هويته، لم يخفِ محبته لبلاد الارز، فلم يفوَت فرصة لزيارتها، فبادلته المحبة واستقبلته بحفاوة كلما زارها."

غسان عساف

ثم ألقى السيد عساف كلمة باسم مصرف الـ BBAC شكر فيها السيدة عون على حضورها ممثلة رئيس الجمهورية، وقال :"نجتمع الليلة لنستمع ونستمتع بألحان وكلمات شارل ازنافور، فهو اسطورة الاغنية الفرنسية، الذي ادهشنا بفنه الجميل والراقي لسنوات طوال.ازنافور الذي نشأ في عائلة متواضعة لاجئة في فرنسا، كان وبالرغم من الصعاب مفعما بالحياة والسعادة، كما عبّر في اغنيته الشهيرة .( la Boheme)"

تابع:"كان انسانا طموحا، عصاميا منذ نشأته الاولى، واثقا من نجاحاته المستقبلية. ففي اغنيته المعروفة ( je m'voyais déjà) تخيّل الاف الجماهير تصفق له وقوفا، وهذا ما حصل فعلا.لقد تحققت احلام ازنافور نتيجة عمله الدؤوب واصراره على النجاح فصار من عمالقة الفنانين العالميين. هي الروح بالذات التي تجلت بالمجتمع الارمني/ اللبناني الذي اغنى لبنان بمواهبه ومهاراته، وكان له الاثر الكبير في نمو الاقتصاد ليصبح ركنا اساسيا في بلدنا الحبيب لبنان. لذا فإن هذه المناسبة ليست تكريما لذكرى ازنافور فقط، بل انها ايضا تكريما للبنانيين الارمن الذين تربطني بهم كل المودة و الاحترام والتقدير."