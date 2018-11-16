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رئيس الجمهورية اكد امام نائب رئيس البنك الدولي استمرار عملية مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل دور اجهزة الرقابة والقضاء

16
NOVEMBER
2018
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بلحاج شدد على دعم البنك الدولي للبنان والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتحقيق الاصلاح على مختلف المستويات لاسيما في الملف المالي
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج والمدير الاقليمي ساروج كومار، وتناول البحث التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي حيث اكد السيد بلحاج دعم البنك الدولي للبنان والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتحقيق الاصلاح على مختلف المستويات لاسيما في الملف المالي. ووضع السيد بلحاج امكانات البنك الدولي بتصرف لبنان في المجالات كافة، محددا الاولويات وفقا للاصلاحات  التي وردت في مؤتمر "سيدر" والتي اعتبر انها شاملة وضرورية في هذه المرحلة.
 
وخلال الاجتماع نوه السيد بلحاج بالتشريعات التي اقرها مجلس النواب والتي ارتبط معظمها بمقررات "سيدر"، مشيرا الى ايجابية اقرار الموازنات في لبنان مع التشديد على ضرورة احترامها في اثناء التطبيق.
 
وشكر الرئيس عون البنك الدولي على التعاون القائم مع المؤسسات المالية والادارية اللبنانية، مؤكدا العمل على تعزيز الرقابة البرلمانية وتفعيل دور اجهزة الرقابة والقضاء، مركزا على استمرار عملية مكافحة الفساد والاجراءات الاصلاحية الضرورية.
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