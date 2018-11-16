تدابير سير لمناسبة عيد الاستقلال.. ابتداءً من اليوم

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لمناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي في جادة شفيق الوزان – وسط بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور أركان الدولة، تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة، وذلك كما يلي:

أيام التجربة بتواريخ 16، 17و19 / 11 / 2018 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:

- من تمثال المغتربين محطة شارل الحلو باتجاه جادة شفيق الوزّان.

- شارع جورج الحداد باتجاه النفق المؤدي إلى جادة شارل حلو.

- شارع شفيق الوزّان من الجهة الجنوبية – مدخل البيال.

- شارع اللنبي.

- شارع فوش.

- الأوتوستراد المستحدث أمام مبنى جريدة النهار.

يوم الاحتفال بتاريخ 22/ 11 / 2018 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:

- تقاطع تمثال المغتربين.

- تقاطع شارع غورو مع شارع باستور ( أول شارع أرمينيا).

- تقاطع برج الغزال.

- جادة بشارة الخوري.

- نهاية نفق سليم سلام (حديقة جبران).

- جادة الرئيس فرنجية (كنيسة مار الياس).

- المسلك البحري قرب فندق فينيسيا.

- شارع زقاق البلاط.

وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصر القوى العسكرية والأمنية المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة.