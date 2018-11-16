تدابير سير لمناسبة عيد الاستقلال.. ابتداءً من اليوم

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لمناسبة عيد الاستقلال وإقامة احتفال مركزي في جادة شفيق الوزان – وسط بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور أركان الدولة، تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم إقفال الطرقات المؤدية إلى الجادة المذكورة، وذلك كما يلي:
أيام التجربة بتواريخ 16، 17و19 / 11 / 2018 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:
- من تمثال المغتربين محطة شارل الحلو باتجاه جادة شفيق الوزّان.
- شارع جورج الحداد باتجاه النفق المؤدي إلى جادة شارل حلو.
- شارع شفيق الوزّان من الجهة الجنوبية – مدخل البيال.
- شارع اللنبي.
- شارع فوش.
- الأوتوستراد المستحدث أمام مبنى جريدة النهار.
يوم الاحتفال بتاريخ 22/ 11 / 2018 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00:
- تقاطع تمثال المغتربين.
- تقاطع شارع غورو مع شارع باستور ( أول شارع أرمينيا).
- تقاطع برج الغزال.
- جادة بشارة الخوري.
- نهاية نفق سليم سلام (حديقة جبران).
- جادة الرئيس فرنجية (كنيسة مار الياس).
- المسلك البحري قرب فندق فينيسيا.
- شارع زقاق البلاط.
وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بتوجيهات عناصر القوى العسكرية والأمنية المولجة تنظيم السير حول البقعة المذكورة.