لقاء مع رئيس مجلس إدارة مدير عام كازينو لبنان رولان خوري في جامعة البلمند

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نظّم برنامج السياحة وإدارة الفنادق في كلية إدارة الأعمال في جامعة البلمند لقاءًا مع رئيس مجلس إدارة مدير عام كازينو لبنان السيَد رولان خوري، نهار الخميس 15 تشرين الثاني، في الحرم الرئيسي للجامعة، بحضور عدد من المدراء والأساتذة والطلاب.

في كلمته، استعرض السيد رولان خوري خطته لإدارة كازينو لبنان، المرفأ السياحي الأول في الشرق الأوسط على حدّ تعبيره. وحرص على توجيه رسالة مفادها أن الكازينو يشكّل أحد أهم المرافق الترفيهية في لبنان، بعيدًا عن الأفكار المسبقة، وشدّد على ضرورة تكريس مبدأ اللعب بهدف التسلية حصراً.

كما عرض سلسلة الإنجازات التي سجَلها كازينو لبنان بالتزامن مع توليه منصب رئيس مجلس إدارة مدير عام الكازينو، من أبرزها:

إرتفاع مداخيل الكازينو نحو 18% مقارنة مع الفترة المماثلة في السنوات السابقة، و إبعاد المرابين عن حرم الكازينو نهائياً ، إضافة إلى إستقطاب الكازينو للعروض العالمية. «International Shows"

كما أشار إلى الإصلاحات الداخلية منها إخضاع كافة الموظفين لدورات تدريبة بشكل مستمر.

وختم حديثه بالتوجه إلى الطلاب داعيًا إياهم للتمتع بالجهوزية والاستعداد للالتقاط الفرص المتاحة لهم في المستقبل.