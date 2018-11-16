الحرس الثوري الإيراني: سنرسل قوات حفظ سلام إلى إدلب

A + A -

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أمس، إن طهران سترسل قوات حفظ سلام إلى إدلب ومنطقة شمال غرب حلب وذلك بناء على طلب من الحكومة السورية.

وأضاف قائد الحرس الثوري أنه بناء على مفاوضات السلام الجارية بشأن سوريا، فقد طلبت دمشق من إيران إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقتين المذكورتين.

وتابع قائلا إنه من المقرر أن يُرسل عدد محدود منها إلى تلك المناطق، مشيرا إلى أن جميع أفراد القوات الإيرانية في سوريا متطوعون وغالبيتهم مستشارون.

كما أكد جعفري، أيضا، أنه لا توجد اشتباكات مسلحة حاليا في سوريا.