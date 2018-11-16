أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 تشرين الثاني 2018

A + A -

النهار: أسرار الآلهة

من يجرؤ؟...



تشكك أوساط سياسية في امكان نشر أسماء الوزراء الذين تجاوزوا في الانفاق موازنات وزاراتهم....

الغاء الدرجات

تستمر أزمة عدم تسديد المدارس الدرجات الست لمعلميها في ظل عدم تجرؤ أي من النواب على طرح تعديل القانون والغاء تلك الدرجات....



دعم حزبي

نقل عن مرشح لمنصب نقيب المحررين قوله ان مرجعاً نيابياً ورئيس حركة سياسية يدعمه ثانية في انتخابات الشهر المقبل.



المستقبل: يقال

إن ديبلوماسيين في موسكو يرجّحون اقتناع طهران بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية في غضون شهرين.

اللواء: أسرار

همس

مصدر واسع الإطلاع لا يُخفي اعتقاده بأن لبنان «سكن لوقت غير قصير في قلب الأزمة».



غمز

غمز نائب بقاعي، على صلة بجهة إقليمية، من قناة مصالحة حدثت، في محاولة لنقل رسالة ذات دلالة في التوقيت والمضمون.



لغز

يتولى نائب في تكتل كبير تزويد مرجع بما يتوافر لديه من معلومات حول سير معالجة الأزمة الحكومية.

الجمهورية: أسرار

وساطات

لم تنجح وساطات في ترطيب الأجواء بين شخصيتين سياسيتين التي تأزمت على خلفية خطوة أقدم عليها أحدهما دون علم الآخر.

تأييد

عُلم أن موجة تأييد من شخصيات وجمعيات شمالية حصلت بعد مواقف مسؤول كبير بعد فترة إبتعاد بينهما بعد الإنتخابات النيابية.

أزمة

يؤكد خبراء إقتصاد أن جهات معنية بدأت باتخاذ إجراءات حازمة لتبقى بمنأى عن أي أزمة إقتصادية يتكلّم الجميع عنها في وسائل الإعلام.