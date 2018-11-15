الصحة دهمت محلا في زغرتا يتلاعب بتواريخ المواد الغذائية وتم ختمه بالشمع الاحمر

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة البيان الآتي: "بعد ورود اخبارية الى قسم الصحة العامة في زغرتا عن وجود محل يقوم بتعبئة مواد غذائية مختلفة بطريقة مخالفة، توجه طبيب القضاء مع فريق من المراقبين الصحيين وبمؤازرة من مخفر زغرتا وطوارئ زغرتا الى المكان وتم العثور على مواد منها: سكاكر، فواكه مجففة، قضامة ملونة، غزل البنات، سكر ناعم وطحين، يقومون بتعبئتها بطريقة مخالفة للقانون.

كما تم العثور على محبرة لطباعة تواريخ الصلاحية وملصقات للتواريخ واكياس نيلون تحمل احدى الماركات.

وتم ختم المحل بالشمع الاحمر وسطر محضر ضبط بحق المخالفين وفتح تحقيق لدى قوى الامن الداخلي".