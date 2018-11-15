بالفيديو: هل يخرج كرامي والصمد من تكتل فرنجية بعد مصالحته مع القوات؟

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بين آل كرامي وسمير جعجع، جرح الرئيس رشيد كرامي لم يندمل بعد. رغم ذلك وجد النائب فيصل كرامي نفسه فجاة حليف حليف جعجع بعد المصالحة التاريخية بالامس. فما انعكاس هذا التطور على التكتل الوطني ؟



لا انعكاس تقول مصادر كرامي لل او تي في رافضة وصف حليف الحليف ، فبالنسبة اليها ما حصل مجرد مصالحة شخصية بين جعجع وفرنجية وليس تحالفاً او حتى تفاهما سياسيا.

التحالف بيننا وبين سليمان بيك مستمر ومواقفه تتوافق مع مواقفنا وبالتالي السؤال عن انعكاس يجب ان يوجه الى القاعدة القواتية وليس الينا.

نحن نحترم قرار فرنجية تتابع المصادر اما بالنسبة الينا فلن نتراجع عن الدعوى المقدمة بحق جعجع ولن نسامح.



هل اخطأ فرنجية بخطوته هذه ام اصاب؟ سؤال ترد عليه المصادر بالقول : "الجواب صعب على هالسؤال" فهذا امر يعني الشارع المسيحي .

الجو نفسه ،ولو بتحفظ اقل ، يعكسه النائب جهاد الصمد في اتصال مع ال او تي في حيث يقول ان زعيم تيار المردة يدرس خطواته ويعرف مصلحته جيدا وبالتالي لا يمكننا المزايدة عليه في هذه المسألة ، نحن نحترم قرار سليمان بيك ونبارك له .



الصمد الذي يجدد القول بالا انعكاس على لهذه المصالحة على التكتل الوطني يشدد الا ابعاد سياسية لما حصل و"اصلا بكير نحكي بالشسياسة خصوصا انو ما في لا انتخابات ولا اي استحقاق تاني قريب .



ولدى سؤاله ماذا لو مهدت هذه المصالحة لتفاهم او تحالف سياسي بين الرجلين يقول : ما بحب الفرضيات وخلينا ننطر الوقت تنشوف شو بيصير.

عدم وضوح مستقبل العلاقة بين القوات والمردة بنظر الصمد يقابله جزم وحزم بالنسبة للعقدة السنية حيث يؤكد لل او تي في عدم التراجع عن توزير شخصية من النواب السنة الستة المستقلين .



ينفي الصمد علمه بالمبادرات او الطروحات الموضوعة على طاولة البحث ، كيف ذلك والوزير جبران باسيل التقى كلا من كرامي والنائب عدنان طرابلسي ، نسأله، فيجيب: اللقاءات الافرادية لا تعبر والموقف الرسمي يتخذه اللقاء التشاوري بكامل اعضائه . وردا على سؤال عن امكان توزيرهم من حصة رئيس الجمهورية يقول: " فخامة الرئيس على راسنا ولكن لا نرضى ان نكون من حصته بل حصتنا يجب ان تكون من ضمن الكوتا السنية.



وسط هذه الاجواء حاول الحريري الالتفاف على العقدة السنية ودحض تهمة الاحتمار عبر اعلان توزير سني محسوب على الرئيس نجيب ميقاتي ،هذا امر لا يعنينا كلقاء تشاوري يقول الصمد ، فبناء على نتائج الانتخابات النيابية يحق للنواب من خارج تيار المستقبل بوزيرين ، فاذا نال ميقاتي وزيراً فهذا يعني انه نال حقه، ولكن هذا الامر لا يعني انه يمثلنا ، حصتنا مستقلة ولا تراجع عنها