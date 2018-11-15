living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي التقى نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي وأكّد على متانة العلاقات بين لبنان وإيطاليا

15
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الذي يزور ايطاليا، السيدة إيمانويلا ديل ري نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي. وبحث معها في أوضاع لبنان والمنطقة.


إثر اللقاء، أكد مخزومي على متانة العلاقات بين لبنان وإيطاليا التي تشارك في قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في الجنوب، لافتاً إلى أهمية تزخيم هذه العلاقات عبر دعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية. ودعا إلى مزيد من الدعم لا سيما على صعيد قضايا لبنان الملحة في المحافل الدولية، وفي المقدمة منها دفع المجتمع الدولي من أجل حل أزمة النازحين.


وشارك مخزومي وعقيلته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي في افتتاح ندوة حول ثقافة المرأة، نظّتمها كل من مؤسسة Istituto Affari Internazionali IAI و.IFIIE وفي كلمة لها كمتحدث رئيسي في الندوة، أشارت السيدة مي إلى أن لبنان يحتوي على مزيج غنيّ متنوّع من الثقافات والاديان، فيها أوجه تشابه وفيها كذلك أوجه اختلاف. ولفتت إلى أن المرأة اللبنانية تنجح في جميع الميادين التي تخوضها. وشددت على أن أهم هدف من أهداف التنمية المستدامة هو الهدف الخامس، أي تحقيق المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القوانين السارية حالياً في لبنان تهمّش النساء بأعتبارهنّ "الجنس الثاني"؛ غير أن ما يجمع بينهنّ، على اختلاف انتماءاتهنّ؛ هي هموم مشتركة تواجههنّ. وهي، بصورة خاصة، أحوالهنّ الشخصية التي تخضع لقوانين روحية مختلفة. وأكدت أنها تعمل منذ أكثر من 20 عاماً، من خلال مؤسسة مخزومي، على تمكين المرأة، وهي حالياً عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تقوم بدور استشاري لدى الحكومة وتعمل مع المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والبلديات على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout