مخزومي التقى نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي وأكّد على متانة العلاقات بين لبنان وإيطاليا

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الذي يزور ايطاليا، السيدة إيمانويلا ديل ري نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي. وبحث معها في أوضاع لبنان والمنطقة.



إثر اللقاء، أكد مخزومي على متانة العلاقات بين لبنان وإيطاليا التي تشارك في قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في الجنوب، لافتاً إلى أهمية تزخيم هذه العلاقات عبر دعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية. ودعا إلى مزيد من الدعم لا سيما على صعيد قضايا لبنان الملحة في المحافل الدولية، وفي المقدمة منها دفع المجتمع الدولي من أجل حل أزمة النازحين.



وشارك مخزومي وعقيلته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي في افتتاح ندوة حول ثقافة المرأة، نظّتمها كل من مؤسسة Istituto Affari Internazionali IAI و.IFIIE وفي كلمة لها كمتحدث رئيسي في الندوة، أشارت السيدة مي إلى أن لبنان يحتوي على مزيج غنيّ متنوّع من الثقافات والاديان، فيها أوجه تشابه وفيها كذلك أوجه اختلاف. ولفتت إلى أن المرأة اللبنانية تنجح في جميع الميادين التي تخوضها. وشددت على أن أهم هدف من أهداف التنمية المستدامة هو الهدف الخامس، أي تحقيق المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القوانين السارية حالياً في لبنان تهمّش النساء بأعتبارهنّ "الجنس الثاني"؛ غير أن ما يجمع بينهنّ، على اختلاف انتماءاتهنّ؛ هي هموم مشتركة تواجههنّ. وهي، بصورة خاصة، أحوالهنّ الشخصية التي تخضع لقوانين روحية مختلفة. وأكدت أنها تعمل منذ أكثر من 20 عاماً، من خلال مؤسسة مخزومي، على تمكين المرأة، وهي حالياً عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تقوم بدور استشاري لدى الحكومة وتعمل مع المنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والبلديات على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.