living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القصر الجمهوري في اليوم الرابع من "اسبوع الاستقلال" الطلابي اكثر من 600 طالب من 12 مدرسة ونشاطات من وحي المناسبة

15
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 السيدة عون: لاستلهام معاني الاستقلال في تثبيت الوحدة الوطنية والعمل على بناء روح المواطنة الفاعلة
 
في اطار "اسبوع الاستقلال" الذي يخصصه القصر الجمهوري للطلاب للقيام بزيارته ضمن برنامج تثقيفي متعدد الاهداف، تواصل تقاطر الوفود من المدارس والجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية الى رحابه، وذلك لليوم الرابع على التوالي حيث جالوا في اقسامه وقاعاته وشاركوا في النشاطات التي اقامتها من وحي المناسبة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
وفيما خصص بعض هذه النشاطات لشرح اهمية الاستقلال وتعزيز مفهومه وتأكيد ضرورة التشبث بالولاء للوطن، اهتم البعض الاخر باستلهام قيم هذه المناسبة النبيلة لاذكاء روح المواطنة لدى الطلاب وبناء الانسان السليم والفاعل في بيئته تمهيدا للاستثمار في طاقاته وابعاده عن آفات العصر.
وفي هذا السياق، خصصت "جمعية ام النور" حيزا من فاعليات الاسبوع  للاضاءة على الادمان بمختلف جوانبه (المخدرات، التدخين، الكحول، الادمان الرقمي..)، وآثاره النفسية والاجتماعية ومضاره على الصحة العقلية والجسدية للفرد، وذلك من خلال ورش عمل تفاعلية تكشف اهمية حماية الفرد وتحرره منه. وفي نهاية النشاط، يبصم الطلاب على العلم الذي علاه عبارة" انا بتعهد انو احمي حالي وساهم بحماية غيري تسوا نبنبي الوطن"، في عمل جماعي يرسخ في نفوس النشء الجديد روح التصميم على الابتعاد عن الادمان وتفادي  كافة اشكاله بالاضافة الى التحرر من مختلف انواع الآفات الاجتماعية.
وليس بعيدا عن عاملي التصميم والارادة وتوجيه الطلاب الى  كل ما يعزز حضورهم في مجتمعهم وينمي فاعليتهم وتأثيرهم،  تقيم جمعية "loyac" نشاطا بعنوان "روح القيادة" يتخلله ورش عمل والعابا تفاعلية مختلفة  تتمحور حول تعزيز  مفهوم عمل المجموعة كمنطلق لتحقيق الخير العام وتركز على اهمية تحقيق التواصل والتعاون في ما بين اعضائها. 
الرئيس عون واللبنانية الاولى
وقد حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما في الايام الثلاثة الماضية، على الخروج من مكتبه للقاء الطلاب والترحيب بهم في هذا العيد الوطني في "بيت الشعب"، والتقاط الصور التذكارية معهم والى جانبه اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون التي رافقتهم  في جولتهم في ارجاء القصر ولا سيما قاعتي الاعلام ومجلس الوزراء، حيث شددت على اهمية هذه المناسبة وضرورة استلهام معانيها في تثبيت اواصر الوحدة الوطنية والعمل على بناء روح المواطنة الفاعلة واعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
كذلك، جالت كريمة رئيس الجمهورية السيدة شانتال عون باسيل على الطلاب الزائرين والنشاطات المقامة بالمناسبة.
الوفود الطلابية
وضمت الوفود التي زارت القصر الجمهوري اليوم طلابا من: مدرسة ايست وود انترناشيونال سكول-المنصورية، اجيال مودرن سكول-برج البراجنة، ثانوية راهبات القلبين الاقدسين-جبيل، المدرسة الثانوية لراهبات المحبة-الاشرفية، مدرسة الصرفند المتطورة، مدرسة رحبة الرسمية للصبيان، مدرسة الفيدار الرسمية، ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات_عبرا صيدا، ثانوية سيدة البلمند، مدرسة الفرير-دده، سيدة الدليفراند، ومدرسة الشياح الاولى الرسمية المختلطة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout