باسيل استقبل طرابلسي والبون ووفداً من جمعيات تعنى بمكافحة المخدرات، الصفدي: متفائل طالما القلوب صافية تجاه تشكيل الحكومة (الصور بعدسة جورج فغالي)

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، في مركز "التيار" في ميرنا الشالوحي، الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة.

وفي دردشة مع الصحافيين اكد الصفدي ان كل المساعي القائمة تساعد في تشكيل الحكومة "وجميعنا يهّمنا ان تتشكّل الحكومة في اسرع وقت ممكن، وكل شخص وكل حزب يضع امكاناته للتواصل مع المسؤولين للتوصل الى حل. ومن خلال لقاءاتي مع جميع المسؤولين لمست ان الجميع يريد حكومة".

وعن امكان تمثيله في الحكومة، اعتبر الصفدي ان المهم بالدرجة الاولى ان تتشكّل الحكومة ثم من يتمثل بها لا يهمّ".



وتمنى الصفدي ان تثمر جهود الوزير باسيل إيجاباً، مبدياً تفاؤله طالما القلوب صافية تجاه تشكيل الحكومة.

طرابلسي

في الاطار عينه، استقبل النائب عدنان طرابلسي يرافقه مدير جمعية المشاريع الخيرية في الشمال الدكتور طه ناجي، وعرض معهما الأوضاع العامة والمساعي القائمة لحلّ العقدة الحكومية.

البون

من جهة ثانية، استقبل باسيل النائب السابق منصور البون وعرض معه شؤوناً إنمائية خصوصاً في منطقة كسروان.

جمعيات تعنى بمكافحة المخدرات

ختاماً عرض باسيل مع وفد من جمعيات "أم النور"، "نوسروتو – الأناشيد"، "الشبيبة لمكافحة المخدرات"، و"سيناكل دو لا لوميير" يتقدمه المطران غي بولس نجيم والأب مروان غانم، في حضور النائبين ماريو عون وسليم الخوري، موضوع زراعة الحشيشة واقتراحات القوانين المطروحة.