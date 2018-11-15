باسيل استقبل طرابلسي والبون وجمعيات.. الصفدي: متفائل طالما القلوب صافية تجاه تشكيل الحكومة (الصور بعدسة جورج فغالي)

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زار الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، قبل ظهر اليوم، رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل وعرض معه الاوضاع العامة وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة.

وفي دردشة مع الصحافيين، أكد الصفدي ان "كل المساعي القائمة تساعد في تشكيل الحكومة، وجميعنا يهمنا ان يتم الاتفاق وتولد الحكومة في أسرع وقت ممكن، وكل شخص وكل حزب يضع امكاناته للتواصل مع المعنيين للتوصل الى حل. ومن خلال لقاءاتي مع جميع المسؤولين لمست ان الجميع يريد حكومة".

وعن امكان تمثيله في الحكومة، اعتبر الصفدي ان "المهم بالدرجة الاولى ان تتشكل الحكومة ثم من يتمثل بها لا يهم".

وتمنى "ان تثمر جهود الوزير باسيل إيجابا"، مبديا تفاؤله "طالما القلوب صافية تجاه تشكيل الحكومة".

كما استقبل الوزير باسيل النائب عدنان طرابلسي يرافقه ممثل جمعية المشاريع الخيرية في طرابلس طه ناجي، والنائب السابق منصور البون بالإضافة إلى وفد من جمعيات "أم النور"، "نوسروتو – الأناشيد"، "الشبيبة لمكافحة المخدرات"، و"سيناكل دو لا لوميير" يتقدمه المطران غي بولس نجيم والأب مروان غانم.