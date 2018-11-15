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كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تشارك في مؤتمر "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية " في مملكة البحرين

15
NOVEMBER
2018
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شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في المؤتمر الدولي في مملكة البحرين، تحت عنوان "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية" بدعوة من راعية المؤتمر الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
 
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة في صنع واتخاذ القرار عبر حوار تفاعلي لقياس فعالية مشاركة المرأة في الحياة العامة وتأثير الحوكمة على التنمية والتنافسية الوطنية، وإلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها على المستوى الوطني.
 
شارك في المؤتمر، رؤساء ورئيسات حكومات سابقة وكبار المسؤولين والمسؤولات الحكوميين والحكوميات، والبرلمانيين والبرلمانيات و وممثلي وممثلات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من داخل البحرين وخارجها، ومن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامية كوليت الحايك مسعد أمينة السرّ و الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة. 
 
شكلّ  المؤتمر منصة عالمية لمراجعة الأطر القانونية والسياسات والشروط والقدرات التي من شأنها أن تحدد المشاريع والأنشطة وسياسات وصول المرأة إلى المشاركة السياسية ودراسة واقع التقدم المحرز على هذا الصعيد. وضمّ أربع جلسات حوار تمحورت حول المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية، الاستثمار من أجل مجتمعات عادلة وقياس العائد، الأدوار المتجددة للمجتمعات والعدالة التنموية إضافة إلى التطلعات المستقبلية.
 
كما استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، السيدة عون روكز و عدد من رئيسات ورؤساء الوفود المشاركة، في لقاء على هامش المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة.
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