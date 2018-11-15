خاص - لهذا السبب منعت طائرة الميدل ايست من الهبوط في باريس

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رجحت مصادر مطلعة لموقع tayyar.org أن سبب منع طائرة الميدل ايست رحلة رقم 209 من الهبوط في مطار شارل ديغول في فرنسا يعود الى عدم حيازة كابتن الطائرة على رخصة "Cat ll" والتي تخوله بالهبوط في حالات الضباب ما استدعى مراقبو مطار شار ديغول الى الطلب من الكابتن التوجه الى بروكسل.

وأفادت المصادر أنه يسمح للطائرة بالعودة والهبوط في المطار فور انتهاء تشكل الضباب في مطار شارل ديغول واجوائه.

وكانت قد منعت طائرة الميدل ايست رقم 209 المتجهة من بيروت من الهبوط في مطار شارل ديغول - فرنسا حيث طلب منها التوجه الى بروكسيل وما يزال الركاب ينتظرون في الطائرة التي وصلت بروكسيل حوالي الساعة 6 صباحاً حتى الساعة.