A + A -

راى النائب الدكتور إدكار طرابلسي انه على الرغم من العرقلة التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن هناك بارقة أمل أظهرتها اجواء التهدئة والروح الايجابية التي سادت الجلسة التشريعية، ومساعي الوساطة التي يقوم بها رئيس تكتل لبنان القوي، الوزير جبران باسيل.

ونوه النائب طرابلسي بالمؤشرات الايجابية التي تركتها جلسة البرلمان ولا سيما تأمين أدوية السرطان والامراض المستعصية وكهرباء زحلة وقانون المخفيين قسرا الذي يشفي جرحا وطنيا بليغا لطالما انتظره الاف الاهالي المتألمين.

ورحب النائب طرابلسي بالمصالحة الحاصلة بين حزب القوات اللبنانية وتيار المردة، على أمل ان تتوطد أواصر الأخوة بين مختلف الزعماء اللبنانيين وذلك لطي ملفات الحروب المختلفة ولفتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخ لبنان.