النائب السابق أبي نصر: مصالحة الأمس جاءت لتضع حدًّا لعقودٍ من الإنقسامات والآلام بين المسيحيين

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رحّب النائب السابق نعمة الله أبي نصر بلقاء المصالحة الذي جمع في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برعاية غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي.

وقال: إنّ هذه المصالحة لطالما انتظرناها منذ سنوات، لقد جاءت لتضع حدًّا لعقودٍ من الإنقسامات والآلام بين المسيحيين الذين أضعفتهم الحروب على أشكالها.

وأضاف أبي نصر: نترحّم على جميع شهدائنا ونشُدّ على أيدي المتصالحين ونحيّي جرأتهم ونتمنى أن تكون المصالحة فاتحة خير لتضامنٍ حقيقي لا يستثني أحدًا من اللبنانيين، الذين يواجهون جميعًا ضغوطاتٍ وأخطارًا تستوجب توحيد الموقف الوطني لكي نتمكّن من عبور هذه المرحلة المضطربة بأمنٍ وسلام.