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غداً.. لبنان سيواجه الأمطار الغزيرة!

15
NOVEMBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه ما ان وصل التيار النفاث الرطب او JET STREAM، فوق الكويت حتى رفع نسبة الرطوبة في الجو الى 100% فضرب الطوفان البلاد وتحوّلت الكويت منتصف الليل الى Venice عربية عائمة على المياه.
 
سوف يستمر تساقط الأمطار الغزيرة في البلاد، فقد دخلت فجر اليوم الخميس العاصفة المدارية ذروتها وسوف تستمر حتى ظهر يوم الجمعة.
 
سبّب الطوفان في الكويت شللاً في الحركة، فقد غرقت السيارات واقتحمت المياه المنازل والمحال التجارية، وتحوّل المطار الى مستنقع كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه فاستغنى الكثيرون عن سياراتهم واستبدلوها بالقوارب للتنقل في شوارع البلاد.
 
هذا ويتحضر لبنان غداً الجمعة لحالة عدم استقرار جوّي سوف ينتج عنها تساقط امطار غزيرة على الساحل مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد تترافق ظهراً مع سرعة رياح تصل الى 55 كلم في الساعة وفي الشمال تلامس 75 كلم في الساعة وتكون الأمطار شديدة القوة بين طرابلس وعكار والضنية والجبال الشمالية وجبيل والبترون وجونية وكسروان والمتن والشوف وصيدا وصور والجنوب ومن ثم البقاع.
 
كيف ستتوزع درجات الحرارة؟
على الساحل: 22/17
على الجبال 1200 متر: 14/8
في البقاع: 17/8
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 55 الى 75 كلم في الساعة
الرطوبة: 60 الى 85%
الضغط الجوّي: 1018hpa
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